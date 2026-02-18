Νέα Πέραμος: Βρέθηκε καμένο όχημα στη Μάνδρα - Παραμένουν άφαντοι οι εκτελεστές του 27χρονου

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο ο οποίος απήχθη από την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, εντοπίστηκε το όχημα στο οποίο φέρεται να τον επιβίβασαν οι απαγωγείς και εκτελεστές του. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, το αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο στη Μάνδρα γεγονός αυτό προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην έρευνα.

Όπως έγινε γνωστό, το όχημα εντόπισαν περιπατητές κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά και είναι εκείνοι οι οποίοι υπέδειξαν το σημείο στους συγγενείς του 27χρονου. Πρόκειται για ένα ίδιου τύπου αυτοκίνητο με το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους απαγωγείς και φέρει κλεμμένες πινακίδες. Πάντως, δεν βρέθηκε το όπλο που με το οποίο εκτέλεσαν τον επιχειρηματία ωστόσο γίνονται εξονυχιστικές έρευνες στα ευρήματα από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές δεν μπορούν να είναι επιβεβαιώσουν με ακρίβεια αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εκτέλεσης, καθώς αυτό δεν έχει ταυτοποιηθεί έως σήμερα, επειδή ήταν πλαστή η πινακίδα του.

Μέχρι στιγμής, τα ίχνη των εκτελεστών δεν έχουν εντοπιστεί αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και στρέφονται προς έγκλειστους στις φυλακές αλλά και ανθρώπους της νύχτας.

Στο επίκεντρο η περιουσία του

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η περιουσία που είχε κληρονομήσει πρόσφατα από τον παππού του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα χρήματα της κληρονομιάς να αποτέλεσαν κίνητρο για τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν τόσο ο πατέρας του 27χρονου όσο και η αρραβωνιαστικιά του, η οποία φέρεται να είναι η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της απαγωγής.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα για συμπληρωματικές καταθέσεις, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών και τις οικονομικές κινήσεις του θύματος το τελευταίο διάστημα.