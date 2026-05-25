Νέα περιπέτεια υγείας για τη βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας: Νοσηλεύεται με αιμάτωμα στον γοφό

Η πρώην βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα, 86 ετών, εισήχθη στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αιματώματος στον γοφό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των ανακτόρων, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν «σημαντική συγκέντρωση αίματος» στην περιοχή.

Η Μαργαρίτα Β΄ της Δανίας θα παραμείνει για νοσηλεία για αρκετές ημέρες στο Rigshospitalet στην Κοπεγχάγη.

Όπως επισημαίνεται, η κατάστασή της είναι καλή και η ίδια εμφανίζεται «ευδιάθετη, δεδομένων των συνθηκών». Η πρώην μονάρχης είχε υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση στα μέσα Μαΐου, παραμένοντας για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει συχνά ζητήματα υγείας, γεγονός που επηρέασε και την απόφασή της να παραιτηθεί από τον θρόνο.

Η Μαργαρίτα παρέδωσε τον θρόνο στον μεγαλύτερο γιο της, Φρέντερικ Ι΄ της Δανίας, δύο χρόνια πριν.

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, τελικά αναθεώρησε μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην πλάτη το 2023, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς βασιλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ