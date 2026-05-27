Νέα πλατφόρμα αποκλειστικά για γυναίκες λανσάρει το Pornhub - Το ανανεωμένο περιεχόμενο

Μια νέα πλατφόρμα αποκλειστικά για γυναίκες που προτιμούν τις γυναίκες στο πορνό λάνσαρε στην ιστοσελίδα του το Pornhub.

Από σήμερα, η δημοφιλής πλατφόρμα ερωτικού περιεχομένου λανσάρει το Pornhub Sapphic, έναν χώρο αφιερωμένο σε λεσβιακό και non binary περιεχόμενο και δημιουργούς. Το Pornhub Gay υπάρχει εδώ και καιρό, οπότε θεωρήθηκε ότι ήρθε η στιγμή οι «σαπφικές» κοινότητες (που περιλαμβάνουν λεσβίες, αμφιφυλόφιλες γυναίκες και γενικά άτομα που δεν ταυτίζονται με άνδρες και δεν έλκονται από άνδρες) να αποκτήσουν τη δική τους πλατφόρμα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται αναμενόμενη, καθώς πολλές γυναίκες παρακολουθούν λεσβιακό περιεχόμενο στο Pornhub. Το 2022, η κατηγορία «λεσβιακό» ήταν με διαφορά η πιο δημοφιλής στις γυναίκες, ενώ οι γυναίκες παρακολουθούσαν περιεχόμενο με σκηνές διείσδυσης μεταξύ γυναικών 155% περισσότερο από τους άνδρες. Πέρυσι, το «λεσβιακό» αποτέλεσε συνολικά την πιο δημοφιλή κατηγορία βίντεο στην πλατφόρμα, ενώ εκτοξεύτηκαν οι αναζητήσεις για περιεχόμενο όπως «scissoring», «λεσβίες MILF» και χρήση strap-on.

πηγή: Pornhub

Περιεχόμενο αποκλειστικά για γυναίκες

Το Pornhub Sapphic θα είναι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εστάλη στο Mashable, «σχεδιασμένο για το γυναικείο βλέμμα» και ειδικά προσαρμοσμένο για κοινό WLW (women-loving-women). Η πλατφόρμα, όπως αναφέρεται, δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις που απευθύνονται σε άνδρες, όπως προωθήσεις για προϊόντα αύξησης μεγέθους πέους.

«Το Pornhub Sapphic δημιουργήθηκε ως άμεση απάντηση στα σχόλια λεσβιών, queer και ετεροφυλόφιλων γυναικών που μας είπαν ότι ήθελαν μια εμπειρία σχεδιασμένη για εκείνες», δήλωσε η αντιπρόεδρος brand και κοινότητας του Pornhub, Alex Kekesi.

«Μέσα από τη συνεργασία με δημιουργούς και χρήστες, δημιουργήσαμε έναν χώρο όπου το περιεχόμενο γυναικών που αγαπούν γυναίκες προβάλλεται και αναδεικνύεται», πρόσθεσε. «Για τους θεατές, πρόκειται για έναν αποκλειστικό χώρο όπου μπορούν να εξερευνούν και να απολαμβάνουν ψυχαγωγία ενηλίκων με βάση τις εμπειρίες και τις επιθυμίες τους».

«Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πόση ζήτηση υπάρχει για αυθεντικό περιεχόμενο γυναικών που αγαπούν γυναίκες», ανέφεραν δημιουργοί σε ανακοίνωσή τους. «Είμαστε ενθουσιασμένες που καλωσορίζουμε το Pornhub Sapphic και που συμμετέχουμε στη σύνδεσή του με την κοινότητα».

Το Pornhub έχει απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για πολιτικούς λόγους, κυρίως σχετικά με νόμους επαλήθευσης ηλικίας. Οι νόμοι αυτοί απαιτούν από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους με ταυτότητα, βιομετρικά δεδομένα ή άλλες μεθόδους. Τον περασμένο μήνα, η μητρική εταιρεία του Pornhub, Aylo, κατέθεσε αγωγή κατά της πολιτείας Γιούτα και καθυστέρησε την εφαρμογή νόμου που απαγόρευε τη χρήση VPN σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Επίσης, το Pornhub επανήλθε στη λειτουργία του στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από προσωρινό αποκλεισμό, λόγω της εισαγωγής συστημάτων ελέγχου ηλικίας σε επίπεδο συσκευής σε ορισμένες συσκευές Apple.