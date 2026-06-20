Νέα πλήγματα στον Λίβανο μετά την εκεχειρία: Τουλάχιστον 10 νεκροί - «Δικαίωμά μας να απαντάμε», λέει το Ισραήλ

Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ το Σάββατο 20 Ιουνίου, λίγες ώρες μόνο την εκεχειρία που σύναψε με τη Χεζμπολάχ, ενώ η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Τελ Αβίβ να έχει «ελευθερία κινήσεων» στον Λίβανο.

Σημειώνεται ότι η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη αμερικανοϊρανικών συνομιλιών διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την επίλυση των διαφορών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα ακανθώδη ζητήματα, τα οποία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης συμφωνίας για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Φωτό: Reuters

Η ενδιάμεση συμφωνία της Τετάρτης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απαιτεί και από τις δύο χώρες, καθώς και από τους συμμάχους τους, να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ωστόσο, το Ισραήλ, το οποίο έμεινε εκτός των συνομιλιών, δηλώνει ότι δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο περίπου 5% του λιβανέζικου εδάφους που κατέχει επί του παρόντος.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) την Παρασκευή, ενώ πηγές από το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν τη συμφωνία στο Reuters.

Νέα θανατηφόρα πλήγματα του Ισραήλ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου, NNA, μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και drones έπληξαν σήμερα τοποθεσίες σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα, που αποτελούν προπύργια της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερα από 50 βλήματα εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε αυτούς που περιέγραψε ως στόχους της Χεζμπολάχ ως απάντηση.

Φωτό: Reuters

Η Χεζμπολάχ δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση δεν θα επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ούτε θα δεχτεί επιστροφή στην κατάσταση που ίσχυε πριν από τις 2 Μαρτίου.

Ένα από τα πιο θανατηφόρα πλήγματα του Ισραήλ το Σάββατο χτύπησε ένα τριώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπαρίς, στην περιοχή της Τύρου, σκοτώνοντας έναν πατέρα, μια μητέρα και τα δύο τους παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι από ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε επίσης ένας στρατιώτης στον δρόμο Κφαρουμάν-Ναμπατιέ.

JUST IN: AFTERMATH OF MULTIPLE ISRAELI AIRSTRIKES ON A BUILDING COMPLEX IN SOUTHERN LEBANON pic.twitter.com/1fnlPgSpIP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 20, 2026

Η αραβόφωνη στρατιωτική εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι η ηρεμία και η σταθερότητα θα μπορούσαν να επιτευχθούν εάν η Χεζμπολάχ σταματούσε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως εχθρικές δραστηριότητες και παραβιάσεις των συμφωνιών. Ανέφερε επίσης ότι η παρουσία του Ισραήλ στον Λίβανο αποσκοπεί στην απομάκρυνση των απειλών και τη διάλυση των υποδομών της Χεζμπολάχ, και όχι στο να πληγούν Λιβανέζοι πολίτες.

Φωτό: Reuters

Ο νέος πολύμηνος γύρος συγκρούσεων στον Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινή πολεμικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με επίθεσε σε περιοχές της Βηρυτού και του νότιου Λιβάνου, ενώ προχώρησε και σε χερσαία επιχείρηση κατάληψης εδαφών στον νότιο Λίβανο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι 3.912 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών, γυναικών και παιδιών. Το Ισραήλ αναφέρει ότι τουλάχιστον 32 Ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί.

Αβέβαιες οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Καθώς οι μάχες μαίνονταν, παρέμενε ασαφές εάν θα ξεκινούσαν σύντομα ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, για να μετατραπεί το ενδιάμεσο σύμφωνο των 14 σημείων αυτής της εβδομάδας σε μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Μοχσίν Νακβί, υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί στη σύγκρουση, βρέθηκε στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ακύρωσε αυτή την εβδομάδα τα σχέδιά του να μεταβεί στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν -τις οποίες η Βέρνη δηλώνει έτοιμη να διευκολύνει- καθώς η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κλιμακώθηκε.

Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, εξακολουθούσαν να σχεδιάζουν να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία.

Την Παρασκευή, οι ελβετικές αρχές συνάντησαν αξιωματούχους από το Κατάρ, το οποίο επίσης στηρίζει τις διαπραγματεύσεις, στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη.

Τραμπ: «Δεν δίνουμε στο Ιράν ούτε 10 σεντς»

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό παγκοσμίως.

Η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει ανακούφιση του Ιράν από τις οικονομικές κυρώσεις, το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και άμεσες αμερικανικές εξαιρέσεις (waivers) για τις εξαγωγές πετρελαίου του.

Προβλέπει επίσης ένα ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν και άλλα οικονομικά κίνητρα.

«Ο Πόλεμος έχει αποδυναμώσει το Ιράν!» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, προσθέτοντας: «Δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν συναντήθηκε. Είναι ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ! Θα εξαντλήσουμε τις 60 ημέρες. Δεν παίρνουν χρήματα, ούτε 10 σεντς!».