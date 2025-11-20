Νέα πρόκληση από τουρκικά αλιευτικά στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από σκάφος του Λιμενικού

Νέα σοβαρή πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας σημειώθηκε στο Αγαθονήσι το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της Τρίτης, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, το τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

Έτσι, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα.

Οι Τούρκοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι το αλιευτικό τους ψάρευε νόμιμα στα ανοιχτά του Αϊδινίου όταν δέχθηκε βολές από το σκάφος του Λιμενικού και μάλιστα εμφανίζουν και μια φωτογραφία στο πρακτορείο Ιhlas που ισχυρίζονται ότι δείχνει τις τρύπες από τα πυρά στο σκαρί του αλιευτικού.