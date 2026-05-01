Μέση Ανατολή: Νέα ειρηνευτική πρόταση κατέθεσε το Ιράν - «Δεν θέλουμε τον πόλεμο»

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

Η δήλωση αυτή γίνεται στο υπόβαθρο του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με σκοπό ένα τέλος με διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (...) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε με κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Κατέθεσαν νέα πρόταση

Παράλληλα, ένα ιρανικό διπλωματικό στέλεχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση κατέθεσε την Πέμπτη νέα πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να δείχνουν ότι το ενδεχόμενο πολέμου παραμένει ανοιχτό.

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και η κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, η Ουάσιγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.