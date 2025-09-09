Νέα πρωτοβουλία Δούκα για τη Γάζα και νέοι «πόντοι» από τα Αριστερά

Ο Χάρης Δούκας είναι από τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν σηκώσει τους τόνους για το θέμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να έχει δεχτεί πυρά τόσο από τον πρέσβη του Ισραήλ στη χώρα μας όσο και από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα γκράφιτι σε τοίχους της πρωτεύουσας υπέρ της Παλαιστίνης.

Η κόντρα του αυτή, εκτός από την αυτονόητη υπεράσπιση μιας κατάστασης που ισοδυναμεί με ανθρωπιστική καταστροφή για τον πληθυσμό της Γάζας, για την εγχώρια πολιτική ζωή, εκτιμάται ότι του δίνει πόντους στο αριστερόστροφο ακροατήριο, πέραν του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο που -σε αντίθεση με όσα καταλογίζουν στο Νίκο Ανδρουλάκη- για τον δήμαρχο Αθηναίων, οι Συριζαίοι και οι λοιποί αριστεροί, λένε τα καλύτερα.

Ανεξαρτήτως αυτού πάντως, ο κ. Δούκας πήρε μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και σήμερα Τρίτη, στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ελλάδα του δημάρχου Βηθλεέμ Maher Nicola Canawati, θα επισκεφθούν μαζί και με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη στην Αθήνα Yussef Dorkhom, αρχηγούς κομμάτων. Τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα (με χρονολογική σειρά).

Θυμίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων έχει εγκρίνει τέλη Αυγούστου και ένα ακόμη ψήφισμα, με αίτημα να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και να καταδικαστεί ρητά και απερίφραστα το Ισραήλ από την ελληνική κυβέρνηση.