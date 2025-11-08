Νέα ψυχροπολεμικά σύννεφα: Ο Πούτιν απαντά στον Τραμπ, στο τραπέζι πυρηνική δοκιμή

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε το Σάββατο (8/11) ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εντολής που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με την προετοιμασία προτάσεων για μία πιθανή ρωσική πυρηνική δοκιμή, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αναφορικά με την εντολή του προέδρου Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Νοεμβρίου, αυτή έχει γίνει αποδεκτή προς υλοποίηση και βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. «Το κοινό θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα».



Η εντολή του Ρώσου προέδρου ήρθε σε απάντηση στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές.



Το TASS μετέδωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία διευκρίνιση από την Ουάσιγκτον σχετικά με την εντολή του Τραμπ.



Οι σχέσεις Ρωσίας - ΗΠΑ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του και επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.