Νέα «πυρά» Κωνσταντοπούλου για Ηλιούπολη: «Το κράτος παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά»

Σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επ΄αφορμή της ανείπωτης τραγωδίας στην Ηλιούπολη με τις δυο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας.



Παίρνοντας το λόγο στην Ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως μολονότι πέρασαν τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, «υπαίτια» είναι τα στελέχη της κυβέρνησης, «το κράτος υπό τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρα, τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους».



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως «απέναντι σ’ αυτή τη δολοφονική κρατική μηχανή, εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, είμαστε εδώ με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσει η ζωή».

«Αυτοί που απουσιάζουν έπεισαν τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον»

Δείχνοντας μάλιστα προς την πτέρυγα των «γαλάζιων» εδράνων, εμφανίστηκε ως κατήγορος απέναντι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.



«Ποιοι είναι αυτοί που έπεισαν τα κορίτσια αυτά ότι δεν έχουν μέλλον; Μα αυτοί εδώ όλοι που απουσιάζουν. Αυτοί που ενώ θα έπρεπε να έχουν κάνει τη Βουλή μελίσσι εργασίας, κάνουν αυτό. Κάνετε αυτό. Η Βουλή νομοθετεί κενή, ενώ η κυβέρνηση απουσιάζει. Ο πρωθυπουργός είναι φάντασμα», είπε και χαρακτήρισε ως «ρέμπελη» την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.