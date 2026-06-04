Νέα πυρά της Ζωής στον Τσίπρα: «Θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση»- Τέλος και επισήμως για τη ΝΕΑΡ

Διαλύθηκε και επισήμως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, μετά την ανάγνωση στο Σώμα των επιστολών ανεξαρτητοποίησης των έξι βουλευτών (Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφη και Ζεϊμπέκ).

Όσο για την Έφη Αχτσιόγλου, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής πως λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποστείλει τις επόμενες ώρες την επιστολή παραίτησής της από το βουλευτικό αξίωμα η οποία και θα ανακοινωθεί εκτός απροόπτου το πρωί της Παρασκευής στην Ολομέλεια και ακολούθως η έδρα θα ανήκει στον Γιάννη Δραγασάκη.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως η σκληρή προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς παύει να υφίσταται.

«Εμείς λυπούμαστε που διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη Δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης; Δύο είναι. Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό», όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από βήματος, κάνοντας λόγο για «εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων».

Η ίδια υποστήριξε πως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση», σχολιάζοντας πως «είναι αλγεινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023».