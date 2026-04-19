Νέα «πυρά» Τραμπ κατά Ιράν: «Τέλος το καλό παιδί» - Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στο Πακιστάν για συνομιλίες

Νέα «πυρά» κατά της Τεχεράνης έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ιράν για «παραβίαση» της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός αφότου «αποφάσισε να ρίξει σφαίρες χθες στα Στενά του Ορμούζ».



«Δεν ήταν ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι;» γράφει ο Τραμπ, λέγοντας ότι οι βολές «στοχεύαν σε ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την απόφαση του Ιράν να κλείσει το στενό «περίεργη», καθώς λέει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ «το έχει ήδη κλείσει».



«Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και αυτοί είναι που χάνουν με το κλείσιμο του περάσματος, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα», υπονοεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε τα παραπάνω σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην ίδια ανάρτηση γράφει επίσης: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν - θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κλείσει το Στενό, κάτι που είναι παράξενο, επειδή ο αποκλεισμός μας το έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτωθούν, χάρη στο IRGC, που θέλει πάντα να είναι "ο σκληρός τύπος"! Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο κ. καλός! Θα πέσουν γρήγορα, θα πέσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι Πρόεδροι στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι ώρα να τερματιστεί η μηχανή θανάτου του Ιράν!».

Ωστόσο ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου ABC News Τζόναθαν Καρλ. Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Καρλ: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.



Στον αντίποδα, το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.