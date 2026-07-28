Νέα ρύθμιση της ΕΠΟ για τους ξένους – Τι αλλάζει με τρεις αφρικανικές χώρες

Μια νέα αλλαγή έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην Stoiximan Super League. Πιο συγκεκριμένα τρείς χώρες προστίθενται στην λίστα της Β’ ζώνης κοινοτικών ποδοσφαιριστών διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ομάδες της λίγκας.

Δηλαδή, ποδοσφαιριστές που κατάγονται η έχουν διαβατήριο από Αλγερία, Μαρόκο και Τυνησία θα σταματήσουν πια να λογίζονται ως μη κοινοτική ποδοσφαιριστές και οι εκάστοτε προπονητές των ομάδων, θα μπορούν να τους δηλώνουν κανονικά στην αποστολή της ομάδας, καθώς σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα εντάσσονται στην Β’ ζώνη κοινοτικών παικτών.

Η εν λόγω διαφοροποίηση εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο και η Ελληνική Ομοσπονδία, ενημέρωσε τις ομάδες του πρωταθλήματος, για την συγκεκριμένη τροποποίηση. Ωστόσο αυτή δεν τελειώνει εδώ, αφού η σχετική λίστα περιλαμβάνει ακόμα 26 χώρες που λογίζουν ποδοσφαιριστές ως κοινοτικούς.

Συγκεκριμένα αυτές είναι ο Άγιος Μαρίνος, η Ισλανδία, το Αζερμπαϊτζάν, το Κόσοβο, η Αλβανία, το Λιχτενστάιν, η Ανδόρρα, το Μαυροβούνιο, η Αρμενία, η Μολδαβία, το Βατικανό, το Μονακό, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Βοσνία & Ερζεγοβίνη, η Ουκρανία, η Γεωργία, η Ρωσία, το Γιβραλτάρ, η Σερβία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία).

Κλείνοντας, αλλαγή υπήρξε και στον αριθμό των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που μπορεί να έχει στο ρόστερ της κάθε ΠΑΕ. Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της λίγκας, το ανώτατο όριο για τους παίκτες άνω των 23 ετών αυξήθηκε από πέντε σε έξι.