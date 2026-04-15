Νέα Σελήνη Απριλίου 2026: Ένας καινούριος κύκλος ξεκινά και φέρνει επεισοδιακές καταστάσεις

Ένας νέος μηνιαίος σεληνιακός κύκλος ξεκινά στις 17 Απριλίου 2026, όταν ο Ήλιος και η Σελήνη πραγματοποιούν τη μηνιαία τους «συνάντηση», σχηματίζοντας τη Νέα Σελήνη. Το φαινόμενο αυτό ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων, οι οποίες σταδιακά κορυφώνονται έως την Πανσέληνο της 1ης Μαΐου και λαμβάνουν την τελική τους μορφή μέχρι το επόμενο νέο φεγγάρι που σχηματίζεται στις 16 Μαΐου.

Κάθε Νέα Σελήνη λειτουργεί σαν ένα σημείο εκκίνησης. Φέρνει νέα γεγονότα, νέες αποφάσεις και δείχνει σε ποια ζητήματα θα αφιερώσουμε τη δυναμική και την προσοχή μας το επόμενο διάστημα.

Η δυναμική της Νέας Σελήνης στον Κριό

Η Νέα Σελήνη του Απριλίου σχηματίζεται στον «μπροστάρη» του ζωδιακού, τον Κριό, και συγκεκριμένα στην 27η μοίρα του ζωδίου. Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει ότι η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας θα είναι γεμάτη δράση, πρωτοβουλίες και εξελίξεις.

Ο Κριός είναι το ζώδιο που συνδέεται με το ξεκίνημα, τον σπόρο της δημιουργίας, τη μάχη, τη διεκδίκηση, το θάρρος και την ανεξαρτησία. Έτσι, το επόμενο διάστημα θα κληθούμε όλοι να κινηθούμε πιο άμεσα, να πάρουμε πρωτοβουλίες και να προχωρήσουμε υποθέσεις που είχαν μείνει στάσιμες ή που μέχρι τώρα αναβάλαμε από φόβο, ανασφάλεια ή δισταγμό.

Ωστόσο, οι αστρολογικοί παράγοντες που συνοδεύουν αυτή τη Νέα Σελήνη φανερώνουν ότι οι μέρες που ακολουθούν ενδέχεται να είναι αρκετά έντονες και «επεισοδιακές», τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η σύνοδος με τον Χείρωνα – Θεραπεία μέσα από τις προκλήσεις

Στο φαινόμενο της Νέας Σελήνης συμμετέχει και ο Χείρωνας, ο οποίος βρίσκεται σε σύνοδο με τα Φώτα (Ήλιο και Σελήνη). Αυτή η επιρροή ενεργοποιεί βαθύτερα ζητήματα που συνδέονται με παλιά τραύματα, πληγές και εμπειρίες του παρελθόντος.

Το επόμενο διάστημα πολλοί εκπρόσωποι του ζωδιακού θα νιώσουν ότι μέσα από δύσκολες ή ακόμη και επώδυνες συνθήκες καλούνται να κάνουν μια νέα αρχή. Παρόλο που οι καταστάσεις μπορεί να είναι πιεστικές, η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη μας βοηθά να εργαστούμε πιο συνειδητά με τον εαυτό μας και με την αυτοεκτίμησή μας.

Με άλλα λόγια, μέσα από τις προκλήσεις μπορούμε να ανακτήσουμε τη δύναμή μας και να επαναφέρουμε την ισχύ που ίσως είχαμε χάσει σε κάποιο τομέα της ζωής μας. Οι συνθήκες γύρω μας λειτουργούν σαν μια ώθηση για θεραπεία, ενδυνάμωση και ένα νέο ξεκίνημα.

Η πολυαστρία στον Κριό και οι συλλογικές εξελίξεις

Υπάρχουν όμως και άλλα σημαντικά στοιχεία που σκιαγραφούν το γενικότερο κλίμα της περιόδου. Αυτή την εποχή σχηματίζεται μια ισχυρή πολυαστρία στο ζώδιο του Κριού.

Εκτός από τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον Χείρωνα, στο ίδιο ζώδιο βρίσκονται επίσης ο Ερμής, ο Άρης, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας. Η συγκέντρωση τόσων πλανητών στο ζώδιο της δράσης δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό αστρολογικό «κοκτέιλ» που σε κοσμικό επίπεδο μπορεί να πυροδοτήσει δυναμικές, έντονες και συχνά εκρηκτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο.

Παραπληροφόρηση και κρίση στις ηγεσίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνοδος ακριβείας του Ερμή με τον Ποσειδώνα, η οποία δημιουργεί ένα κλίμα ασάφειας γύρω από πληροφορίες, ειδήσεις και επικοινωνία. Το διάστημα αυτό μπορεί να κυριαρχήσουν η σύγχυση, οι φήμες, η παραπληροφόρηση ή η έντονη προπαγάνδα, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στην κοινή γνώμη.

Ταυτόχρονα, ο Άρης που συγκλίνει προς σύνοδο με τον Κρόνο δείχνει ότι το συλλογικό κλίμα γίνεται πιο σκληρό και συγκρουσιακό. Η όψη αυτή συχνά συνδέεται με ένταση, περιορισμούς, αυστηρές αποφάσεις και καταστάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές ηγεσιών και κοινωνιών.

Δεν αποκλείεται λοιπόν το διάστημα που ακολουθεί να φέρει ισχυρές πιέσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς οι εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κρίσιμες αποφάσεις ή σε δοκιμασίες για πρόσωπα εξουσίας.

Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από τη Νέα Σελήνη Απριλίου

Σε αυτή την περίοδο, τα ζώδια που θα έχουν τα πιο σημαντικά γεγονότα και μέσα από προκλήσεις και δοκιμασίες θα κληθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα είναι οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι!

Κριός – Γυρίζεις μία νέα σελίδα στην ζωή σου

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιό σου, και στην περίοδο των γενεθλίων σου είσαι σε ετοιμότητα να γυρίσεις μία νέα σελίδα στη ζωή σου αφήνοντας πίσω σου ότι σε πλήγωσε ή σε δοκίμασε. Για σένα αυτή η επιρροή είναι βαθιά προσωπική και σε καλεί να πάρεις ξανά στα χέρια σου τη δύναμή σου. Μπορεί αυτό το διάστημα να θελήσεις να αλλάξεις την εικόνα σου, να φροντίσεις περισσότερο τη φυσική σου κατάσταση ή να δουλέψεις πιο ουσιαστικά με τον εαυτό σου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ανακτάς το θάρρος, τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση που σου είχαν λείψει. Αυτή η Νέα Σελήνη σου δίνει ώθηση, κίνητρο και την ευκαιρία να ξεπεράσεις ανασφάλειες και εμπόδια, ανοίγοντας ένα νέο προσωπικό κεφάλαιο, έστω και αν θα χρειαστεί να σφίξεις τα δόντια και να πάρεις σημαντικές αλλά και δύσκολες αποφάσεις!

Καρκίνος – Νέα πορεία για την καριέρα σου

Η Νέα Σελήνη στον Κριό σχηματίζεται στην κορυφή του ωροσκοπίου σου και εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξελίξεων σε θέματα που αφορούν την καριέρα, τους στόχους, τις προοπτικές, τις φιλοδοξίες αλλά και την κοινωνική σου εικόνα! Το επόμενο διάστημα καλείσαι να πάρεις πρωτοβουλίες και να τολμήσεις σε ένα νέο βήμα, ιδιαίτερα αν το προηγούμενο διάστημα ένιωσες ανασφάλεια ή αδυναμία στα επαγγελματικά σου. Τώρα βρίσκεις το θάρρος να στηριχτείς περισσότερο στις δυνάμεις σου και να δεις πιο καθαρά προς ποια κατεύθυνση θέλεις να κινηθείς. Το νέο αυτό φεγγάρι σε βοηθά να θεραπεύσεις πληγές που συνδέονται με την αναγνώριση, την επιτυχία και την αυτοπεποίθησή σου, αρκεί να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου.

Ζυγός – Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις

Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν νέο κύκλο στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου και σε καλεί να αφήσεις πίσω ό,τι σε έχει πληγώσει. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες μπορεί να υπάρξει μια σημαντική εκκίνηση στην προσωπική σου ζωή ή σε μια συνεργασία, που θα σε βοηθήσει να πας παρακάτω. Αν έχεις περάσει μια σχέση που σε τραυμάτισε ή μια συνεργασία που σε ταλαιπώρησε, τώρα έχεις την ευκαιρία να θεραπεύσεις αυτό το παλιό βάρος και να κάνεις χώρο για κάτι νέο. Αυτή η Νέα Σελήνη σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τι αξίζεις, τι χρειάζεσαι και ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σου με ουσία, ειλικρίνεια και προοπτική.

Αιγόκερως – Ανακατατάξεις στο σπίτι και στις βάσεις σου

Για εσένα Αιγόκερε το νέο αυτό φεγγάρι ενεργοποιεί έναν πολύ σημαντικό τομέα του ωροσκοπίου σου, αυτόν που συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια και τις σταθερές βάσεις της ζωής σου. Το επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που σε οδηγούν σε ένα νέο ξεκίνημα σε προσωπικό επίπεδο, είτε μέσα από μια αλλαγή στον χώρο κατοικίας, είτε μέσα από αποφάσεις που αφορούν την οικογένεια και τις προσωπικές σου ισορροπίες. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αντιμετωπίσεις βαθύτερα ζητήματα που σε έχουν πληγώσει ή σε έχουν κρατήσει πίσω συναισθηματικά. Τώρα έχεις την ευκαιρία να επουλώσεις παλιές πληγές, να σταθεροποιήσεις το περιβάλλον σου και να δημιουργήσεις μια νέα βάση που θα σου δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και δύναμη για το μέλλον.

Τα 2 ζώδια που θα έχουν θετικές εξελίξεις με τη Νέα Σελήνη Απριλίου

Λέων – Ανοίγονται νέοι ορίζοντες

Λιοντάρι μου, ο νέος κύκλος του φεγγαριού γίνεται σε ένα φιλικό για σένα ζώδιο και λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά για σένα, καθώς φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, αισιοδοξίας και νέων προοπτικών. Το επόμενο διάστημα ανοίγονται μπροστά σου νέοι δρόμοι που σχετίζονται με σχέδια, στόχους και επιλογές που μπορούν να σε βγάλουν από τη στασιμότητα των προηγούμενων μηνών. Είναι πολύ πιθανό να θελήσεις να οργανώσεις ένα ταξίδι, να ξεκινήσεις ένα νέο σχέδιο, να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου με ένα σεμινάριο, να προχωρήσεις στο συμφωνητικό μιας νέας συνεργασίας, με λίγα λόγια αναπτύσσεσαι, εξελίσσεσαι, προοδεύεις! Παράλληλα, ανακτάς και πάλι την πίστη στον εαυτό σου και στις δυνατότητές σου. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και βρίσκεις το κουράγιο να κάνεις βήματα που σε οδηγούν σε ένα πιο αισιόδοξο και δημιουργικό μέλλον.

Τοξότης – Ξυπνά η χαρά και η δημιουργικότητα

Για σένα Τοξότη μου, η Νέα Σελήνη στον Κριό φέρνει έναν κύκλο ανανέωσης που σχετίζεται με τη χαρά, τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και την προσωπική σου έκφραση. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου μια πιο βαριά ή πιεστική φάση και να δεις τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μέσα στο επόμενο διάστημα μπορεί να υπάρξουν νέες γνωριμίες, εξελίξεις στα αισθηματικά ή γεγονότα που σου δίνουν ξανά την αίσθηση της χαράς και της έμπνευσης. Παράλληλα, ενεργοποιείται και η δημιουργική σου πλευρά, γεγονός που μπορεί να σε οδηγήσει σε νέα σχέδια, ιδέες, επιχειρηματικές κινήσεις, ή δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Σου δίνεται ξεκάθαρα η ώθηση να εκφραστείς, να τολμήσεις και να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή.