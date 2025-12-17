Νέα Σελήνη Δεκεμβρίου 2025: Αστρολογικές προβλέψεις

Ένα Χριστουγεννιάτικο Νέο Φεγγάρι έρχεται στις 20 Δεκεμβρίου 2025 για να σκορπίσει γύρω μας χαρά, ενθουσιασμό και την ανάγκη να οργανώσουμε νέα πλάνα. Η τελευταία Νέα Σελήνη του έτους λειτουργεί ως σκαλοπάτι μετάβασης από το παλιό στο νέο, δίνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε μία εύθραυστη εποχή, γεμάτη ανισορροπίες. Σε αυτό το τοπίο, οι αποφάσεις που θα πάρουμε χρειάζεται να βασίζονται στον ρεαλισμό και όχι στην εξιδανίκευση.

Πώς λειτουργεί αυτός ο νέος σεληνιακός κύκλος;

Κάθε Νέα Σελήνη εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο 28 ημερών, στρέφοντας την ενέργειά μας σε έναν συγκεκριμένο τομέα της ζωής μας.

Τα γεγονότα του κύκλου κορυφώνονται έως την Πανσέληνο της 3ης Ιανουαρίου 2026 .

. Ολοκληρώνονται και αποκτούν τελική μορφή μέχρι την επόμενη Νέα Σελήνη στις 18 Ιανουαρίου.

Τι νέο φέρνει όμως η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη μέσα σε αυτή τη γιορτινή αλλά και ασταθή περίοδο;

Το ζώδιο του Τοξότη: Ταξίδια, επέκταση και μεγάλες υποσχέσεις

Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στον Τοξότη, ζώδιο που συνδέεται με:

ταξίδια και μετακινήσεις,

ανώτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση,

νομικά ζητήματα και συμφωνητικά,

εξωτερικό, διεθνείς επαφές,

φιλοσοφία, πίστη, προσωπική εξέλιξη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε να γεννιούνται νέα σχέδια και επιθυμίες, να ακούγονται αφηγήματα και υποσχέσεις που μπορεί να μοιάζουν όμορφα αλλά όχι απαραίτητα αληθινά. Η «αισιοδοξία των Χριστουγέννων» μάς παρασύρει σε ενθουσιασμό και μια μικρή – απαραίτητη – επιπολαιότητα.

Οι δύσκολες όψεις με Κρόνο & Ποσειδώνα

Ρεαλισμός απέναντι σε σύγχυση και παραπλάνηση

Παρά το θετικό κλίμα, το φαινόμενο σχηματίζει τετράγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα στους Ιχθύες, δημιουργώντας:

φρένο και εμπόδια στις ενάρξεις της περιόδου,

σύγχυση, θολωμένη κρίση και διαστρέβλωση καταστάσεων,

ψευδαισθήσεις, εξιδανίκευση, προσδοκίες χωρίς βάσεις.

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη;

Οι ενάρξεις, οι προτάσεις και τα μεγάλα λόγια της περιόδου έχουν απατηλό – παραπλανητικό χαρακτήρα .

. Ακολουθεί σύντομα κρίση ή μπλοκάρισμα .

. Θα παρατηρήσουμε αποδιοργάνωση και έλλειψη εμπιστοσύνης σε θεσμούς, κυβερνήσεις, συστήματα.

Κρίση σε ιδεολογίες και πιστεύω — δεν ξέρουμε πού να πιστέψουμε.

Πιθανές διεθνείς εξελίξεις που αλλάζουν τις ισορροπίες , με εντάσεις σε σύνορα ή αλλαγές νομοθεσίας.

, με εντάσεις σε σύνορα ή αλλαγές νομοθεσίας. Με τη συμμετοχή του Ποσειδώνα δεν αποκλείονται έκτακτες καιρικές συνθήκες ή φαινόμενα υψηλής υγρασίας/πλημμυρών.

Τα 4 Ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από τη Νέα Σελήνη



Δίδυμοι – Έναρξη σε Σχέσεις & Συνεργασίες / Προσοχή σε παραπλανήσεις

Η Νέα Σελήνη του Δεκεμβρίου εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο για τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Υπάρξουν εξελίξεις αυτό το διάστημα που σε ωθούν να κάνεις επιλογές, δεν παύει όμως να είσαι μπερδεμένος και προβληματισμένος! Μία νέα σχέση που μπορεί να ξεκινήσει τώρα, μπορεί να σε ενθουσιάσει αλλά να έχει αστάθεια ή να υπάρχει κάποιο ψέμα … Αν είσαι ήδη σε μία σχέση μπορεί να υπάρξουν ζητήματα που θα δοκιμάσουν ή και θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη. Αναγνωρίζεις ότι αυτό το διάστημα πρέπει να δεις με ωριμότητα και σοβαρότητα τους στόχους, τις προθέσεις και τις προτεραιότητές σου προκειμένου να γυρίσεις μία νέα σελίδα τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στα επαγγελματικά! Μην παρασύρεσαι από μεγάλα λόγια, υποσχέσεις ή ωραιοποιημένες εικόνες. Διατήρησε τα μάτια ανοιχτά και τα όρια, χτίσε τις νέες σου βάσεις αργά και σταθερά.

Παρθένοι – Έναρξη σε Θέματα Σπιτιού & Οικογένειας / Προσοχή σε ανατροπές στο περιβάλλον

Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα στο σπίτι, την οικογένεια ή την ιδιωτική σου ζωή. Ίσως προχωρήσεις σε μετακόμιση, ανακαίνιση, αλλαγή χώρου, νέες αποφάσεις για τη συμβίωση ή ρυθμίσεις οικογενειακών θεμάτων. Η ανάγκη σου τώρα είναι να νιώσεις ασφάλεια και να βάλεις φρέσκο αέρα στο προσωπικό σου περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα δημιουργούν μια θολούρα: κάποια άτομα της οικογένειας μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα στις προθέσεις τους ή να σου δίνουν μισές πληροφορίες. Απόφυγε σημαντικές υπογραφές ή οικονομικές δεσμεύσεις για ακίνητα αν δεν έχεις απόλυτη διαύγεια. Μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις που βασίζονται στο συναίσθημα ή στην ανάγκη να «ξεφύγεις». Χρειάζεται ψυχραιμία, λογική και πολύ καλό έλεγχο λεπτομερειών.

Τοξότης – Έναρξη Προσωπικής Επανεκκίνησης / Προσοχή σε υπεραισιοδοξία & λάθος βήματα

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σηματοδοτεί μία καθαρή προσωπική επανεκκίνηση. Θέλεις να αλλάξεις εικόνα, τρόπο ζωής, στόχους, και να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο που σε εκφράζει περισσότερο. Είναι η στιγμή που λες «Ναι, ξεκινάω» και παίρνεις θάρρος για κάτι που αναβάλλεις καιρό. Όμως, επειδή οι δύσκολες όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα θολώνουν την κρίση, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μπορεί να παρασυρθείς από ενθουσιασμό ή από μια υπερβολική πίστη ότι «όλα θα πάνε τέλεια». Πριν δεσμευτείς σε νέο σχέδιο, συνεργασία, ταξίδι ή οικονομική συμφωνία, βεβαιώσου ότι δεν υπάρχουν κρυφές παράμετροι. Απόφυγε αβίαστες κουβέντες και μην έχεις τυφλή εμπιστοσύνη στο λόγο των άλλων. Το σωστό ξεκίνημα για εσένα γίνεται με ρεαλισμό, οριοθέτηση και καθαρή σκέψη.

Ιχθύες – Έναρξη σε Καριέρα & Στόχους / Προσοχή στο παρασκήνιο

Για εσένα η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και των μεγάλων στόχων, φέρνοντας την ανάγκη να ξεκινήσεις κάτι νέο που σε ανεβάζει κοινωνικά ή επαγγελματικά. Ίσως παρουσιαστεί μια ευκαιρία, μια πρόταση ή ένα νέο μονοπάτι που μοιάζει πολλά υποσχόμενο. Μπορεί κι εσύ ο ίδιος να νιώσεις έτοιμος να αλλάξεις κατεύθυνση, να πάρεις θέση, να προβληθείς περισσότερο. Όμως επειδή ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας επηρεάζουν άμεσα το ζώδιό σου, χρειάζεται διπλή προσοχή: οι προθέσεις των άλλων δεν θα είναι πάντα ειλικρινείς, ενώ μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, λάθος εκτιμήσεις ή παιχνίδια παρασκηνίου. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις υπογραφές, τους συνεργάτες και όσους υπόσχονται πολλά. Η επιτυχία έρχεται, αρκεί να χτίσεις τα νέα σου βήματα με απόλυτη διαφάνεια και καθαρότητα.

Τα δύο ζώδια που θα έχουν θετικές εξελίξεις με τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη



Κριός – Θετική Έναρξη σε Ταξίδια, Σπουδές & Προσωπική Εξέλιξη

Για εσένα, Κριέ μου, η Νέα Σελήνη ανοίγει έναν κύκλο εξέλιξης, επέκτασης και νέων οριζόντων. Μπορεί να ξεκινήσεις ένα σεμινάριο, μια επιμόρφωση, ένα ταξίδι που σε εμπνέει ή μια διαδικασία που σου δίνει νέα προοπτική για το μέλλον. Η πίστη σου δυναμώνει, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις ότι ήρθε η ώρα να ξαναβγείς στο προσκήνιο με περισσότερο πάθος. Θέλεις να ορίζεις εσύ την πορεία σου και να φύγεις από το «στάσιμο» των προηγούμενων εβδομάδων. Πρόσεξε, όμως, κάτι σημαντικό: οι όψεις με Ποσειδώνα και Κρόνο μπορεί να σε κάνουν να παρασυρθείς από υπεραισιοδοξία ή να στηριχτείς σε πληροφορίες που δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις για νομικά, ταξιδιωτικά ή γραφειοκρατικά θέματα χωρίς έλεγχο λεπτομερειών. Αν κινηθείς με σοβαρότητα και ρεαλισμό, αυτός ο κύκλος μπορεί να γίνει η αρχή μιας πολύ σημαντικής προσωπικής ανόδου.

Λέων – Θετική Έναρξη σε Έρωτα, Δημιουργία & Ευχάριστες Περιπέτειες

Για εσένα, Λέοντα, η Νέα Σελήνη ανοίγει έναν εξαιρετικά θετικό κύκλο σε θέματα έρωτα, χαράς, δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης. Αν είσαι χωρίς σύντροφο, είναι πολύ πιθανό να κάνεις ένα όμορφο νέο ξεκίνημα στα αισθηματικά, με έναν άνθρωπο που σου ξυπνά τον ενθουσιασμό. Αν είσαι σε σχέση, έρχεται μια ανανέωση, μια ευχάριστη εξέλιξη ή μια κοινή απόφαση που φέρνει φως και χαμόγελο. Παράλληλα, μπορεί να ξεκινήσεις ένα δημιουργικό project, ένα χόμπι, μια γιορτινή δραστηριότητα που γεμίζει την καρδιά σου. Το μόνο που θέλει προσοχή είναι η να μην πάρεις ρίσκα μεγαλύτερα από αυτά που μπορείς να διαχειριστείς — είτε συναισθηματικά είτε οικονομικά αλλά και να μην αφήνεις τα κατάλοιπα του παρελθόντος να μπαίνουν εμπόδια ως φόβοι για όποιο νέο ξεκίνημα. Με σύνεση στις υπερβολές και χωρίς να ωραιοποιείς τους άλλους, αυτός ο νέος κύκλος σε βοηθά να ξαναβρείς τον εαυτό σου και να κάνεις ένα ξεκίνημα που πραγματικά σε εμπνέει.