Νέα Σελήνη Μαρτίου 2026: Κλείσιμο κύκλου και μετάβαση σε μία νέα εποχή

Η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στις 19 Μαρτίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο περίπου 28 ημερών, όπου συμβολικά «φυτεύουμε τον σπόρο» των εξελίξεων που θα θερίσουμε λίγο αργότερα.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, η συνάντηση του Ήλιου και της Σελήνης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου. Πρόκειται για μια στιγμή όπου ενεργοποιούνται νέα γεγονότα και εξελίξεις, προς τα οποία καλούμαστε να στρέψουμε την ενέργεια και την προσοχή μας για το επόμενο διάστημα.

Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύες και το κλείσιμο ενός κύκλου

Αυτή τη φορά η Νέα Σελήνη σχηματίζεται στο ζώδιο των Ιχθύων, στην 28°27’, σε μια μοίρα του ζωδιακού κύκλου που συμβολίζει την ολοκλήρωση και το τέλος ενός κύκλου.

Το νέο αυτό φεγγάρι έρχεται να μας δώσει την ώθηση να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο γύρω μας, να κλείσουμε οριστικά καταστάσεις που ίσως κρύβαμε κάτω από το «χαλί» ή φοβόμασταν να αντιμετωπίσουμε τους περασμένους μήνες. Είναι μια περίοδος που μας καλεί να βρούμε την εσωτερική δύναμη να απελευθερωθούμε από όσα μας βάραιναν, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα νέο ξεκίνημα.

Οι τομείς που ενεργοποιεί το ζώδιο των Ιχθύων

Οι Ιχθύες είναι ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με:

την πίστη και τη θρησκεία

την τέχνη, τη μουσική και τον κινηματογράφο

τα δημόσια ιδρύματα, όπως τα νοσοκομεία

την περίθαλψη και τα φάρμακα

Για τον λόγο αυτό, το διάστημα που ακολουθεί αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις και ειδήσεις που θα αφορούν ακριβώς αυτούς τους τομείς.

Παράλληλα, οι Ιχθύες συνδέονται με το υποσυνείδητο, τα όνειρα, τη διαίσθηση και τη φαντασία. Έτσι αυτή η Νέα Σελήνη μπορεί να λειτουργήσει με έναν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο, μεταφέροντάς μας σημαντικά μηνύματα μέσα από ένστικτα, συμπτώσεις ή ακόμα και μέσα από τα όνειρά μας.

Τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να αγνοηθούν, καθώς συχνά λειτουργούν σαν ένας εσωτερικός οδηγός που μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Οι πιέσεις και τα μπλοκαρίσματα του νέου κύκλου

Στη σκιά αυτού του νέου κύκλου του φεγγαριού , αρκετοί άνθρωποι μπορεί να νιώσουν στις επόμενες 28 ημέρες αρκετά πιεσμένοι ή μπλοκαρισμένοι από καταστάσεις του παρελθόντος που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η επανάληψη παλιών θεμάτων μπορεί να δημιουργήσει έντονη συναισθηματική πίεση, απογοήτευση ή και διάψευση προσδοκιών. Πολλοί ίσως βρεθούν μπροστά στην ανάγκη να πάρουν τελικές και αμετάκλητες αποφάσεις, γεγονός που μπορεί να εντείνει την ανησυχία ή την εσωτερική σύγκρουση.

Η ευκαιρία για απελευθέρωση και νέα αρχή

Ωστόσο, μέσα από αυτά τα κλεισίματα κύκλων δίνεται και μια σημαντική ευκαιρία: η ευκαιρία της απελευθέρωσης και της ανανέωσης. Μέσα από δοκιμασίες και συνειδητοποιήσεις, μπορούμε να ολοκληρώσουμε ό,τι δεν εξελίσσεται πια και να επαναφέρουμε στη ζωή μας την πίστη, την ενσυναίσθηση, τα όνειρα και τη δημιουργικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα αρχή. Εξάλλου είναι ένα νέο φεγγάρι που μας καλεί να φανταστούμε, να ονειρευτούμε, να βρούμε διέξοδο στην τέχνη, στο μεράκι και στο ταλέντο μας και να έρθουμε σε επαφή με το υδάτινο στοιχείο που θα λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά! Το μήνυμα της Νέας Σελήνης του Μαρτίου είναι ξεκάθαρο: «Κάθε τέλος εποχής είναι και η αρχή μιας νέας. Μην χάνεις την πίστη και το όραμά σου».

Ποια ζώδια επηρεάζονται άμεσα από τη Νέα Σελήνη του Μαρτίου;

Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που επηρεάζονται άμεσα από τη Νέα Σελήνη του Μαρτίου και θα έχουν σημαντικές εξελίξεις - μέσω προκλήσεων αλλά με θετική έκβαση – είναι όσοι έχουν γεννηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες: Δίδυμοι: 18 έως 20 Ιουνίου, Παρθένοι: 19 έως 22 Σεπτεμβρίου, Τοξότες: 18 έως 21 Δεκεμβρίου, Ιχθύες: 17 έως 19 Μαρτίου, Κριοί: 21 έως 23 Μαρτίου, Καρκίνοι: 22 έως 24 Ιουνίου , Ζυγοί: 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, Αιγόκεροι: 22 έως 24 Δεκεμβρίου.

Ποιες εξελίξεις έρχονται για κάθε ζώδιο με τη Νέα Σελήνη στους Ιχθύες;

Κριός: Ένα αποκαλυπτικό φεγγάρι που σε βοηθά να διώξεις το παρασκήνιο από τη ζωή σου, να εντοπίσεις λάθη, παραλείψεις, αλλά και αλήθειες που θα σε βοηθήσουν να μπεις στην διαδικασία για ένα ουσιαστικό ξεκίνημα. Είναι η ιδανική περίοδος να θεραπεύσεις καταστάσεις που βάραιναν τον ψυχισμό σου, να κλείσεις τον κύκλο εκκρεμοτήτων σε επαγγελματικά και οικονομικά και να προετοιμάσεις το έδαφος για ένα λυτρωτικό ξεκίνημα που θα σε γεμίσει αυτοπεποίθηση και ασφάλεια!

Ταύρος: Μετά από μία μακρά περίοδο ταλαιπωριών, έρχεται το νέο φεγγάρι για να ενισχύει τα όνειρα και τις προσδοκίες σου! Η Νέα Σελήνη του μήνα εγκαινιάζει έναν κύκλο νέων εξελίξεων όπου εσύ είναι φανερό ότι θα δικτυωθείς, θα έρθεις σε επαφή με νέους ανθρώπους, θα τονώσεις το πελατολόγιο σου αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα βάλεις μπροστά νέα δημιουργικά σχέδια που μπορεί να τα σκεφτόσουν εδώ και καιρό! Είναι ένα φεγγάρι ανανέωσης, χαράς, αλλά και τόλμης!

Δίδυμοι: Η Νέα Σελήνη του Μαρτίου σχηματίζεται στον τομέα του ωροσκοπίου σου που σου συνδέεται άμεσα με την καριέρα, τους στόχους, την δημόσια εικόνα, τις φιλοδοξίες σου! Σε αυτούς ακριβώς τους τομείς θα κάνεις ξεκαθαρίσματα και θα γυρίσεις μία νέα σελίδα! Το περασμένο διάστημα βρέθηκες σε ένα αδιέξοδο με αρκετούς προβληματισμούς και ίσως έδωσες αρκετές ευκαιρίες προκειμένου να «στρώσεις» μία κατάσταση. Αυτό το νέο φεγγάρι σε φέρνει εκ νέου αντιμέτωπο με τα προβλήματα, τα λάθη και τις δυσκολίες που έζησες το τελευταίο εξάμηνο στα επαγγελματικά και τώρα καλείσαι να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να πας μπροστά, γεγονός που θα σε ευνοήσει!

Καρκίνος: Η Νέα Σελήνη του Μαρτίου γίνεται σε ένα φιλικό για σένα ζώδιο όπου ενισχύει την πίστη, το όραμα, την ανάγκη για επέκταση , αλλά και την ευκαιρία να επεκτείνεις τις γνώσεις σου αλλά και την εμπειρία σου – μέσω ενός μεταπτυχιακού, μέσω ενός ταξιδιού-! Είναι ένα φεγγάρι όμως που θα φέρει ωστόσο και νέες αναπάντεχες γνωριμίες. Μεγαλύτερη εύνοια δέχεσαι εσύ που έχεις γεννηθεί 18-22 Ιουλίου όπου οι μέρες και τα γεγονότα τους αναπτερώνουν το ηθικό τους! Εσύ που έχεις γεννηθεί 21-23 Ιουνίου βρίσκεσαι σε περίοδο σημαντικών αλλαγών πορείας σε θέματα καριέρας και επαγγελματικών!

Λέων: Η Νέα Σελήνη του Μαρτίου σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις οφειλές και εκκρεμότητες οικονομικές αλλά και συναισθηματικές. Η ψυχολογία σου μπορεί να είναι αρκετά φορτισμένη αλλά και να εντοπίζεις τα κατάλοιπα από παρελθοντικές καταστάσεις που ενισχύουν ακόμα το φόβο ή και την ανασφάλεια! Στα οικονομικά, δεν είναι μία ιδανική εποχή για νέες δεσμεύσεις, αλλά για οργάνωση εκκρεμοτήτων. Στα αισθηματικά διακρίνεις και αναγνωρίζεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις εύκολα τις καταστάσεις όπως θα ήθελες!

Παρθένος: Ο νέος κύκλος του φεγγαριού σε επηρεάζει έντονα, φέρνοντας σημαντικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου! Μετά από δοκιμασίες που πέρασες, διέκρινες ποιοι είναι οι φίλοι, ποιοι οι εχθροί, με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις μία σταθερή προοπτική και ποιους είναι απαραίτητο να απομακρύνεις. Τώρα λοιπόν λες την τελευταία σου κουβέντα… Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τερματίζεις μία νέα συνεργασία και μπαίνεις στην επόμενη, είτε μπορεί να φανερώνει ότι και στην αισθηματική σου ζωή κλείνεις ένα κύκλο ταλαιπωριών και πας παρακάτω!

Ζυγός: Ο μηνιαίος κύκλος του φεγγαριού σε καλεί να ασχοληθείς με περισσότερη λεπτομέρεια με εσένα, με την φροντίδα της φυσικής σου κατάστασης, της διατροφής σου, του προγράμματός σου, προκειμένου να ενδυναμωθείς! Παράλληλα, φαίνεται ότι κλείνεις ουσιαστικά τον κύκλο ταλαιπωριών για ζητήματα εργασιακά, για παράδειγμα ολοκληρώνεις ένα έργο που σε κούρασε και αφήνεις περισσότερο χώρο και χρόνο σε σένα! Για σένα που έχεις γεννηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου το διάστημα αυτό είναι σημαντικό για αποφάσεις που αφορούν την εξέλιξη σχέσεων και συνεργασιών!

Σκορπιός: Έρωτας, δημιουργικότητα, ψυχαγωγία και παιδιά, αυτοί ακριβώς είναι οι τομείς που θα έχεις εξελίξεις αυτό το διάστημα. Η Νέα Σελήνη του μήνα είναι ευεργετική για το ζώδιο σου, καθώς ξυπνά την έμπνευσή σου, σε κάνει να βρίσκεσαι σε ανοιξιάτικη διάθεση και σε βοηθά να προσελκύσεις κοντά σου ότι σου δίνει χαρά και γεμίζει την ψυχή σου! Μία αναπάντεχη γνωριμία στα αισθηματικά, μία επανασύνδεση με παλιά σχέση, ή ένα αναπάντεχο θετικό νέο για ζήτημα που αφορά τα παιδιά είναι μέσα στις τάσεις της εποχής!

Τοξότης: Ζητήματα που συνδέονται με το παρελθόν, το σπίτι, την οικογένεια ή τις προσωπικές σου βάσεις έρχονται τώρα στο προσκήνιο και καλείσαι να πάρεις κάποιες καθοριστικές αποφάσεις! Συνειδητοποιείς ότι κάποια προβλήματα έχουν χρονίσει με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνεις κάποιες ριζικές αλλαγές! Πιθανή είναι η μετακόμιση, η αλλαγή ανανέωση στο χώρο του σπιτιού, είτε κάποια διευθέτηση που αφορά το ακίνητο ή την οικογενειακή περιουσία!

Αιγόκερως: Μπαίνεις σε μία επικοινωνιακή περίοδο, όπου ανοίγονται μπροστά σου ευκαιρίες για κοντινές μετακινήσεις, σημαντικές συζητήσεις, αποφάσεις και γνωριμίες, ενώ χαρακτηριστική θα είναι η έμπνευση και η ικανότητά σου για έκφραση! Μπορεί να επαναδιαπραγματευτείς μία συμφωνία του παρελθόντος, να έρθεις σε επαφή με ένα άτομο που βρισκόσουν καιρό σε απόσταση ή να λύσεις μία παρεξήγηση! Παράλληλα λες την τελευταία σου κουβέντα εκεί που πρέπει και λαμβάνεις μία τελική απόφαση! Αν είσαι γεννημένος 22-24 Δεκεμβρίου είσαι έξτρα φορτισμένος με ευθύνες που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια!

Υδροχόος: Είσαι το ζώδιο που τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες προκλήσεις και δοκιμασίες στον οικονομικό τομέα. Η Νέα Σελήνη του Μαρτίου σε βοηθά να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, σου χαρίζει παράλληλα την έμπνευση και την ιδέα που θα σε βοηθήσει να τονώσεις το εισόδημά σου! Κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή κάποιες εξελίξεις που αφορούν το ακίνητο, θα σταθούν ωφέλιμες αυτό το διάστημα!

Ιχθύες: Βρίσκεσαι στην περίοδο των γενεθλίων σου και η Νέα Σελήνη από το ζώδιο σου, σε «σπρώχνει» για να πας μπροστά, να πας παρακάτω, να εφαρμόσεις αλλαγές και νέες αποφάσεις στη ζωή σου! Είναι ένα φεγγάρι που σου χαρίζει την έμπνευση, την ιδέα, την τόλμη και την πίστη για να γυρίσεις μία νέα σελίδα, αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι κύκλοι έχουν κλείσει! Νιώθεις απελευθερωμένος και εστιάζεις πολύ περισσότερο στην ζωή σου, στο μέλλον σου και στην ανανέωση του εαυτού σου!