Νέα Σελήνη Οκτωβρίου 2025: Αποκαλύψεις και ενάρξεις σε σχέσεις και συνεργασίες

Κάθε μήνα ο Ήλιος και η Σελήνη συναντώνται μαζί όπου και σχηματίζεται η Νέα Σελήνη που σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, έναν κύκλο 28 ημερών που μας καλεί να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω ό,τι έχει ολοκληρώσει τον σκοπό του. Στις 21 Οκτωβρίου 2025, ο Ήλιος και η Σελήνη συναντώνται στο ζώδιο του Ζυγού, στις 28°21’, και ο νέος κύκλος του φεγγαριού μιλά ξεκάθαρα για σχέσεις, συνεργασίες, ισορροπίες και δικαιοσύνη. Ο Ζυγός ζητά αρμονία και συνεννόηση, ωστόσο το γεγονός ότι η Νέα Σελήνη γίνεται σε αναιρετική μοίρα δείχνει πως πριν προχωρήσουμε, πρέπει πρώτα να αφήσουμε κάτι πίσω. Είναι μια στιγμή μετάβασης, όπου ένα κεφάλαιο ολοκληρώνεται για να ανοίξει ένα νέο.

Η αντίθεση του Ήλιου και της Σελήνης με τον Χείρωνα από τον Κριό φέρνει στην επιφάνεια παλιές πληγές, απογοητεύσεις, ρήξεις και συναισθηματικά τραύματα. Μπορεί να βιώσουμε αδικία, αμφιβολία ή πληγωμένο εγωισμό, αλλά μέσα από αυτά γεννιέται η επίγνωση του τι πραγματικά μας πονά και τι πρέπει να θεραπεύσουμε. Οι εξελίξεις σε σχέσεις και σε συνεργασίες θα λειτουργήσουν σαν καθρέφτης· θα δείξουν ποιοι στέκονται δίπλα μας ουσιαστικά και ποιοι απλώς διατηρούσαν έναν ρόλο ή έναν σκοπό.

Λίγες ώρες μετά τη Νέα Σελήνη, ο Ήλιος περνά στον Σκορπιό και σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Δεν θα λείψουν αυτό το διάστημα οι αποκαλύψεις, το παρασκήνιο και οι μάχες εξουσίας. Είναι μια περίοδος όπου οι ισορροπίες αλλάζουν· τίποτα δεν μένει κρυφό. Θα δούμε τις αληθινές προθέσεις των άλλων, αλλά και τις δικές μας ανάγκες να μεταμορφώνονται!

Ποια Ζώδια Επηρεάζονται Περισσότερο ;

Τα παρορμητικά ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως) γεννημένοι 16–22 Απριλίου, 18–24 Ιουλίου, 19–25 Οκτωβρίου, 16–22 Ιανουαρίου.

Τα σταθερά ζώδια (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος) γεννημένοι 20–24 Απριλίου, 23–27 Ιουλίου, 23–27 Οκτωβρίου, 20–24 Ιανουαρίου.

Σε ποιόν τομέα θα κάνεις ένα νέο ξεκίνημα

Κριός: Ο μηνιαίος κύκλος του φεγγαριού καταδεικνύει ότι μπαίνεις σε μία νέα εποχή για τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου! Ανακαλύπτεις ποιοι άνθρωποι μπορεί να ξύνουν τις πληγές σου και να σε αφήνουν στάσιμο, αλλά και ποιοι άνθρωποι μπορούν στην πραγματικότητα να αναδείξουν την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου! Είναι ένα φεγγάρι που θα σε βοηθήσει να διακρίνεις και να επιλέξεις με ποιους ανθρώπους (ή και συνεργάτες) μπορείς να δεσμευτείς, αλλά και ποιες αδυναμίες σου (πχ τον εγωισμό) θα πρέπει να θεραπεύσεις!

Ταύρος: Θέλεις να φροντίσεις το σώμα σου, την διατροφή σου, να κόψεις κακές συνήθειες και να ανανεώσεις το πρόγραμμά σου; Τότε αυτό το νέο φεγγάρι σε ωθεί να ξεκινήσεις... Αυτή η έναρξη ωστόσο δεν θα είναι με τόση χαρά και ενθουσιασμό αλλά αναγκαστική, για πχ μπορεί να διακρίνεις ότι πρέπει να επιμεληθείς περισσότερο το σώμα σου, να θεραπεύσεις το έντονο στρες που σου προκαλεί αδιαθεσίες, ή να βάλεις σε τάξη και ισορροπία το πρόγραμμά σου προκειμένου να έχεις χρόνο και για σένα! Παράλληλα αναπροσαρμογές στο εργασιακό πλαίσιο ευνοούνται! Αν είσαι Ταύρος γεννημένος 23-25 Απριλίου, η επιμονή, το πείσμα αλλά και οι έντονες πιέσεις που δέχεσαι αυτό τον καιρό σε σχέσεις – συνεργασίες – επαγγελματικά, σε φθείρουν!

Δίδυμοι : Είσαι από τους ευνοημένους εκπροσώπους του ζωδιακού για αυτό τον σεληνιακό κύκλο Δίδυμέ μου, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 18-20 Ιουνίου, όπου μεταξύ μας το έχεις ανάγκη να νιώσεις καλά. Τι νέο έρχεται; Νέος έρωτας, αισθηματική ανανέωση, ψυχαγωγία, εξελίξεις ευχάριστες για παιδιά ή τεκνοποίηση! Συνειδητοποιείς ότι τον τελευταίο καιρό είχες πάψει να ελπίζεις, να ονειρεύεσαι και σιγά – σιγά ανακτάς και πάλι τον σπινθήρα του ενθουσιασμού και την ανάγκη να μοιραστείς στγιμές.

Καρκίνος: Προκλητικός είναι ο νέος κύκλος του φεγγαριού γιατί φέρνει στην επιφάνεια μνήμες του παρελθόντος, γεγονότα που σε στιγμάτισαν και διακρίνεις ότι ζεις ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπου τα γεγονότα μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά η «ρίζα» του προβλήματος ξεκινά από πρότυπα – ή και καταστάσεις του χτες. Ο νέος κύκλος του φεγγαριού σε καλεί να πραγματοποιήσεις μία εσωτερική κάθαρση, στην ψυχολογία σου, συγκεκριμένα να συγχωρέσεις, να αφήσεις πίσω σου πράγματα του χτες, να γυρίσεις μία νέα σελίδα, να ανανεώσεις το χώρο σου και να εφαρμόσεις αλλαγές στο σπίτι και στις οικογενειακές σχέσεις!

Λέων: Ο νέος μηνιαίος κύκλος του φεγγαριού σε παρακινεί να σκεφτείς διαφορετικά, να δώσεις χώρο στην ζωή σου για νέες γνωριμίες, νέες επαφές, νέους ανθρώπους … Να θεραπεύσεις και να ξορκίσεις παλιές δυσλειτουργικές σκέψεις που σε κρατούσαν πίσω και να αποκτήσεις νέες γνώσεις, να αλλάξεις παραστάσεις, να κάνεις μία μικρή μετακίνηση, να βγεις με ανθρώπους που σου ταιριάζουν… Είναι ένα φεγγάρι που θα σου φέρει και ειδήσεις για καταστάσεις που μπορεί να σε είχαν πληγώσει και αφορούσαν τις σχέσεις σου και τώρα καλείσαι να δεις τα πράγματα πιο καθαρά!

Παρθένος: Στα καλά νέα του φεγγαριού είναι ότι μπορείς να κάνεις τις κινήσεις εκείνες για να αποκτήσεις μία έξτρα πηγή εισοδήματος και αυτό θα επέλθει μέσω μίας νέα συνεργασίας ή συμφωνητικού! Η Νέα Σελήνη του Οκτωβρίου όμως, διεγείρει και τις ανασφάλειές σου, σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι είσαι προσκολλημένος σε φόβους και η αυτοπεποίθηση σου είναι εξαιρετικά πεσμένη , ίσως αυτό να οφείλεται σε δυσκολίες που έχεις περάσει στον τομέα των σχέσεων … Αυτό ακριβώς είναι και το task σου που πρέπει να δουλέψεις τις επόμενες 28 μέρες!

Ζυγός: Ένας νέος κύκλος ανοίγεται μπροστά σου και συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να αφήσεις πίσω σου ανθρώπους που σε πληγώνουν, είναι απαραίτητο να βρεις μία ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και στο «εμείς» μα το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει πρώτα να φροντίσεις εσένα … Στα καλά νέα αυτού του φεγγαριού είναι ότι αλλάζεις την εμφάνισή σου, φροντίζεις το σώμα σου, παίρνεις αποφάσεις για τη νέα αστρολογική σου χρονιά που μόλις άνοιξε … Συνειδητοποιείς όμως, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα μείνουν ως συνοδοιπόροι σου και όσο και αν αυτό σε απογοητεύει είναι για καλό σου!

Σκορπιός: Σε μία περίοδο προπαρασκευαστική και άκρως αποκαλυπτική σε βάζει αυτό το φεγγάρι! Εντοπίζεις το παρασκήνιο, το ψέμα, το κουτσομπολιό, ή ακόμα διακρίνεις τι έχει τελειώσει οριστικά και πρέπει να το αφήσεις πίσω σου, γιατί πλέον σε κουράζει ψυχικά και σωματικά! Λειτουργείς πιο κρυφά και μυστικά, κάνεις τον απολογισμό σου και προσπαθείς να αποκοπείς από κάθε τι που δεν σου εμπνέει την εμπιστοσύνη και την σιγουριά! Εργασιακές ανακατατάξεις προετοιμάζονται …

Τοξότης: Είσαι από τα ζώδια που έχουν θετικά και ελπιδοφόρα νέα με αυτό το νέο φεγγάρι! Τι νέο έρχεται; Νέα σχέδια και επιθυμίες, νέες γνωριμίες, νέες συμμαχίες, νέοι πελάτες, υποστήριξη μέσα από τον κοινωνικό σου κύκλο, νέες δραστηριότητες και περισσότερη ελπίδα και σπίθα για ανανέωση στις προσωπικές σου σχέσεις! Καλείσαι ωστόσο να ξεπεράσεις μία παλιά ερωτική ιστορία που σε απογοήτευσε, διακρίνοντας αυτό τον καιρό ότι έχεις ανάγκη για επαφή με νέους ανθρώπους!

Αιγόκερως: Το βλέμμα σου είναι στραμμένο στα επαγγελματικά, στο γάμο, στην κοινωνική καταξίωση και στους προσωπικούς στόχους! Άνθρωποι που περίμενες ότι θα στηρίξουν, μπορεί να κάνουν πίσω, αλλά νέες προοπτικές ανοίγονται που σε βοηθούν να προχωρήσεις μπροστά σε κάτι νέο! Στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να συμβεί μία σημαντική – κομβική αλλαγή, στο γάμο θα εργαστείτε μαζί και συνειδητά για να ξεπεραστούν τα εμπόδια – ενώ για τους προσωπικούς σου στόχους διακρίνεις ότι για να ευοδωθούν απαραίτητη είναι η συνεργασία!

Υδροχόος: Αναπτερωμένο το ηθικό θα είναι με αυτόν τον νέο κύκλο του φεγγαριού που προσφέρει καινούργιες ευκαιρίες για νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες, νέα μαθήματα ζωής αλλά και για ένα ταξίδι συντροφικό ή ανανεωτικό που θα καθαρίσει το μυαλό σου από κάθε δυσάρεστη σκέψη! Αρχίζεις και βλέπεις τις καταστάσεις πιο ελπιδοφόρα και αισιόδοξα και κοιτάς μπροστά, κάνοντας νέα σχέδια για το Νοέμβριο που ετοιμάζεται να ακολουθήσει!

Ιχθύες: Η Νέα Σελήνη του Οκτωβρίου ξυπνά μέσα σου συναισθήματα που είχες θάψει, ή νόμιζες πως είχες ξορκίσει … Φόβοι, ανασφάλειες, αδυναμίες, αναδύονται τώρα όμως θα καταφέρεις να εντοπίσεις τι ακριβώς πρέπει να δουλέψεις μέσα σου, προκειμένου να νιώσεις αυτάρκεια, πολύ παραπάνω όμως για να απελευθερωθείς από ότι φθείρει τον ψυχισμό σου! Ο νέος κύκλος του φεγγαριού, ελλοχεύει κάποιες παγίδες στα οικονομικά, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με τρίτους… Προφύλαξε τα συμφέροντά σου και μην ανοίγεσαι σε νέες συνεργασίες που κρύβουν παγίδες