Νέα «σφαγή» στην εξεταστική: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» είπε η Ζωή στην Συρεγγέλα

«Κόλαση» επικρατεί στην αίθουσα 223 του δευτέρου ορόφου της Βουλής, όπου ο «Φραπές» ή αλλιώς… «Τζιτζής» κατά δήλωσή του, καταθέτει από νωρίς το πρωί εν μέσω πρωτοφανούς έντασης.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα, επειδή κατά τη γνώμη της, δεν συνέτισε τον μάρτυρα, φωνάζοντάς της: «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν!».

«Σεξιστική» επίθεση

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος κατήγγειλε «σεξιστική» επίθεση εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, καλώντας την αντιπολίτευση να την καταδικάσει, όπως και έκανε ο Κώστας Μπάρκας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί:

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο να τα λέτε κύριε μάρτυρα! Δεν ακούω τι λέτε, τα λέτε μέσα από το μουστάκι σας!



Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;



Κώστας Μπάρκας: Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κρητικά κύριε.



Γιώργος Ξυλούρης: Θα κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις;



Μαρία Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!



Μαρία Συρεγγέλα: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!



Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα.



Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος!



Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό!



Μακάριος Λαζαρίδης: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!



Κώστας Μπάρκας: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;



Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να ενημερωθεί για το τι έγινε και να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;



Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Νέα «γαλλικά» στην επιτροπή

Πάντως, τα «γαλλικά» συνεχίστηκαν στη συνεδρίαση, καθώς ο Γιώργος Ξυλούρης, ερωτηθείς από τον Γιώργο Μουλκιώτη του ΠΑΣΟΚ για την Παρασκευή Τυχεροπούλου διερωτήθηκε: «έκαναν εγώ καμία μαλ@#$κία; Την απείλησα;». Μάλιστα ο μάρτυρας αρνήθηκε πως είχαν «πολλά πάρε δώσε» με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «μην με ακούσει και η γυναίκα μου και έχουμε άλλα…».



Λίγα λεπτά αργότερα μάλιστα και ο Γιώργος Μουλκιώτης, όπως νωρίτερα είχε πράξει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανέλαβε υβριστική αναφορά της δικογραφίας, λέγοντας: «π$%&στη άντρα», με τον μάρτυρα να τον… ανακαλεί στην τάξη, λέγοντάς του «όχι τέτοιες εκφράσεις!».