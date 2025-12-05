Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι

Η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στην Κέρκυρα συνεχίζει να συγκλονίζει, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στην περιοχή Κουραμάδες, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 48χρονη εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος επτά μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα και να χάσει τη ζωή της η 75χρονη μητέρα της που ήταν συνοδηγός.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τις δύο γυναίκες ωστόσο η 75χρονη συνοδηγός δεν τα κατάφερε και υπέκυψε.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η Τροχαία προχώρησε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της αιματολογικής εξέτασης που θα επιβεβαιώσουν το εύρημα.

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να επιβάρυνε τις συνέπειες του δυστυχήματος.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.