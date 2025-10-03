Νέα στοιχεία για το άγριο έγκλημα στην Πάρο: Τον σκότωσαν στο κρεβάτι με πάνω από 15 μαχαιριές

Ανάστατη η Πάρος και ειδικότερα η περιοχή της Νάουσας, καθώς μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το θάνατο 40χρονου, με καταγωγή από το Αφγανιστάν ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Την ίδια στιγμή στο φως έρχονται νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς έχασε τη ζωή του ο άνδρας με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν πώς πρόκειται για μια άγρια δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο εργοδότης του άνδρα, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, πήγε από το σπίτι του για να δει γιατί είχε αργήσει στη δουλειά του και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον μακάβριο εντοπισμό του άψυχου σώματός του 40χρονου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας είχε δεχθεί περισσότερες από 15 μαχαιριές τόσο στο μπροστινό (θώρακας) όσο και στο πίσω μέρος του σώματός του (πλάτη και πλευρά), ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι τον 40χρονο από το Αφγανιστάν τον σκότωσαν στο κρεβάτι. Επιπλέον η σορός του βρέθηκε σκεπασμένη με κουβέρτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την αυτοψία των Αρχών διαπιστώθηκε πως ο χώρος δεν έφερε σημάδια παραβίασης.

Στις έρευνες στην Πάρο συνδράμει και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να βοηθήσουν στην περαιτέρω διερεύνηση της δολοφονίας.