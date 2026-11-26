Ποινικές διώξεις για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκαν σε βάρος 16 συλληφθέντων για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, ενώ η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις στρατιωτικούς που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Τετάρτη (25/11) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι 16 παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι υποθέσεις των τεσσάρων στρατιωτικών παραπέμφθηκαν στην αρμόδια στρατιωτική Δικαιοσύνη.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το ακίνητο των 44 τετραγωνικών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω εταιρειών της μίας ομάδας είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από 173 κατοικίες. Ορισμένες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Σε χαρακτηριστική περίπτωση, παραστατικά εμφάνιζαν 23 άτομα να διαμένουν ταυτόχρονα σε ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Οι Αρχές υπολογίζουν τη συνολική ζημία σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ και αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.309 ταυτοποιημένοι ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούνται για απάτη σε βαθμό πλημμελήματος.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Πραγματικές μετακινήσεις, εικονικές δαπάνες

Η υπόθεση αφορά υπηρεσιακές μετακινήσεις που πραγματοποιούνταν, αλλά συνοδεύονταν από παραστατικά διαμονής τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές δαπάνες.

Οι μετακινούμενοι φέρονται να φιλοξενούνταν σε συγγενείς ή φίλους ή να επέλεγαν φθηνότερα καταλύματα. Στη συνέχεια υπέβαλλαν τις επίμαχες αποδείξεις στις υπηρεσίες τους για να εισπράξουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις, καταβάλλοντας προσυμφωνημένη αμοιβή στους προμηθευτές των παραστατικών.

Παράλληλα, εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων στους λογαριασμούς των ίδιων των υπαλλήλων, αντί της απευθείας πληρωμής των καταλυμάτων.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις

Η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για 21 συλλήψεις κατά την επιχείρηση της 24ης Νοεμβρίου σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη. Οι δύο ομάδες, κατά την ίδια ανακοίνωση, λειτουργούσαν ανεξάρτητα.

Κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σφραγίδες εταιρειών και σημειώσεις με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά. Η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της υπόθεσης.