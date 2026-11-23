Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε όπλο για να επιτεθεί σε συνομηλίκους του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο ανήλικος σκεφτόταν να καταγράψει την επίθεση σε βίντεο, να δημοσιεύσει το υλικό στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να παραδοθεί στις Αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε συγκεντρώσει στοιχεία για τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν παιδιά που, όπως υποστήριζε, τον εκφόβιζαν. Παράλληλα, είχε αναζητήσει διαδικτυακά βίντεο από επιθέσεις σε σχολικά συγκροτήματα του εξωτερικού.

Οι αναζητήσεις για όπλο και τα 100 ευρώ

Σύμφωνα με το Star, ο μαθητής ήρθε σε επαφή με άτομο που του υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει όπλο. Φέρεται να κατέβαλε 100 ευρώ, χωρίς τελικά να παραλάβει όπλο, καθώς εξαπατήθηκε.

Παράλληλα, ο ανήλικος είχε προμηθευτεί μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε κρύψει, λέγοντας ότι το χρειαζόταν για το ψάρεμα.

Ο πατέρας του, ανησυχώντας για όσα συνέβαιναν, τον συνόδευσε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια. Αυτό συνέβη πριν ακόμη ξεκινήσει η έρευνα των αρχών με αφετηρία τον λογαριασμό στο Telegram.

Η παρέμβαση των Αρχών

Στην έρευνα συμμετείχε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων και ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Τα περιστατικά που διερευνήθηκαν τοποθετούνται νωρίτερα μέσα στο 2026 και δεν αποτελούν αναφορά σε επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το υλικό του ρεπορτάζ, ο ανήλικος έχει τη στήριξη της οικογένειάς του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προηγήθηκαν.