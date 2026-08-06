Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Ολλανδής στα Μάλια - Θυσιάστηκε για να σώσει τη φίλη της

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα Μάλια αποκτά νέα διάσταση, καθώς οι νεότερες πληροφορίες ανατρέπουν την αρχική εικόνα για τον θάνατο της Ολλανδής τουρίστριας που έχασε τη ζωή της στη θάλασσα.

Η 42χρονη Ολλανδή δεν πνίγηκε ενώ κολυμπούσε, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό. Αντίθετα, βούτηξε στη θάλασσα όταν αντιλήφθηκε ότι η φίλη της αισθάνθηκε αδιαθεσία και αντιμετώπιζε κίνδυνο μέσα στο νερό.

Οι δύο γυναίκες, είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό φουσκωτό ταχύπλοο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια χειριστή, για μια βόλτα αναψυχής. Μαζί τους βρίσκονταν και τρία ανήλικα παιδιά, δύο ηλικίας κάτω των πέντε ετών και ένα περίπου 15 ετών.

Η γυναίκα που αρχικά αισθάνθηκε αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί. Ωστόσο, η φίλη της, η οποία έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Οι δραματικές στιγμές μπροστά στα παιδιά

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τρία παιδιά, τα οποία παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο σκάφος και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν στη θάλασσα.

Οι φωνές τους κινητοποίησαν άμεσα ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων για να συνδράμουν στη διάσωση.

Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του πληρώματος του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.