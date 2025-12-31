Ρόδος: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Νέα τροπή από δήλωση του δικηγόρου

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη από έκρηξη χειροβομβίδας σε στρατόπεδο στη Ρόδο και νέα στοιχεία έρχονται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συγκλονιστικό δυστύχημα.

Μιλώντας στο Κρήτη TV, ο Γιώργος Κοκοσάλης, δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου επαγγελματία οπλίτη, εξέφρασε την ανάγκη η αστυνομική προανάκριση να καταλήξει σε σαφή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας ευχήθηκε αρχικά ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε κατά την έκρηξη της χειροβομβίδας στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η διερεύνηση εστιάζει πλέον στο ενδεχόμενο να υπήρξε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης αμυντικού τύπου χειροβομβίδας, διαδικασία που, όπως τόνισε, απαγορεύεται ρητά από τις οδηγίες και τα guidelines του NATO για το συγκεκριμένο είδος στρατιωτικού υλικού.

«Ο επίσης άτυχος επιλοχίας φέρεται να προσπάθησε να αποσυναρμολογήσει τη συγκεκριμένη αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, ενώ οι οδηγίες και τα guidelines του ΝΑΤΟ λένε ότι απαγορεύεται δια ροπάλου η αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του συγκεκριμένου πολεμικού υλικού», δήλωσε ο Γιώργος Κοκοσάλης.

Σημείωσε δε πως πρόκειται για «παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα στρατόπεδα όλων των χωρών που έχουν ενταχθεί στο NATO». «Αυτή η παρτίδα ήταν πάρα πολύ παλιά. Ερευνούμε και τις συνθήκες αποθήκευσης.

Ωστόσο, από τα τραύματα που επέφερε η έκρηξη στο σώμα του άτυχου επίσης επιλοχία σε συνδυασμό με την έλλειψη κρατήρα στο έδαφος και το νέφος των σωματιδίων που εκτόξευσε, καταλήγουμε ότι μάλλον προσπάθησε κάποιος να αποσυναρμολογήσει τη συγκεκριμένη αμυντικού τύπου χειροβομβίδα», εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου Ραφαήλ.

«Σίγουρα η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ», υπογράμμισε ο Γιώργος Κοκοσάλης. «Ο Ραφαήλ βρέθηκε στο πεδίο βολής του συγκεκριμένου νέφους όταν εξερράγη η χειροβομβίδα», είπε.

«Η οικογένεια, με περισσή αξιοπρέπεια, θέλει να διερευνηθεί η αλήθεια», πρόσθεσε.

Το Σάββατο (3/1) το μνημόσυνο του Ραφαήλ

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη ετοιμάζονται να τελέσουν το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Καλυβιανής στο Τυμπάκι της Κρήτης, από όπου καταγόταν.

Χθες, σε μια σπαραχτική ανάρτηση, ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, Μάνος Γαλυφιανάκης έγραψε:

«ΣAPANTA MEPEΣ ΠEPAΣAN

ΠOY EΦYΓEΣ MAKPYA MAΣ,

MA H ΘYMHΣH ΣOY PAΦAHΛ

ΘA MEINEI ΣTHN KAPΔIA MAΣ.

Κάθε στιγμή που περνάει

κάθε ώρα κάθε μέρα μας

φέρνει πιο κοντά σου...».