Νέα στοιχεία στην υπόθεση του ιατροδικαστή Χανίων - Η έφοδος, τα ευρήματα και ο ρόλος του δικηγόρου

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του ιατροδικαστή Χανίων που έχει τεθεί σε αναστολή και ερευνάται για δωροληψία έρχονται στο φως, μετά από έρευνα των Αρχών σε γραφείο δικηγόρου στα Χανιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Αστυνομίας εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλες ποσότητες χρυσού, χρυσές λίρες, αλλά και στοιχεία από συνομιλίες που φέρεται να συνδέουν τον δικηγόρο με τον ιατροδικαστή.

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ερευνάται για τον ρόλο του στην υπόθεση, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις που εξετάζονται από τις Αρχές.

Η έρευνα της ΟΠΚΕ και τα ευρήματα στο γραφείο

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από την Ασφάλεια Χανίων, η οποία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή της ΟΠΚΕ Χανίων και της ΟΠΚΕ Αθηνών σε χώρους στα Χανιά και το Ηράκλειο.

Κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και δικαστικοί λειτουργοί, προσήχθησαν όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η προσαγωγή του δικηγόρου τελικά δεν μετατράπηκε σε σύλληψη, ωστόσο τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν δεν του έχουν αποδοθεί και ο ρόλος του συνεχίζει να εξετάζεται, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Στο σπίτι του δικηγόρου, ο οποίος είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, αναφέρει το zarpanews.

Στο δικηγορικό του γραφείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία χρυσή λίρα σε νάιλον συσκευασία, συνοδευόμενη από έγγραφο της εταιρείας «xrysosonline», όπου αναφερόταν ως χρυσή λίρα Βικτώρια παλαιά κεφαλή του 1896 από το Λονδίνο,

51 χρυσές λίρες, εκ των οποίων οι 40 βρίσκονταν σε πλαστική θήκη,

ένας χρυσός σταυρός με αλυσίδα περίπου 50 εκατοστών,

επτά χρυσές πλάκες βάρους 100 γραμμαρίων η καθεμία,

τρεις χρυσές πλάκες βάρους 50 γραμμαρίων η καθεμία,

14 χρυσές πλάκες βάρους 20 γραμμαρίων η καθεμία,

επτά χρυσές πλάκες βάρους 10 γραμμαρίων η καθεμία

εννέα αποδείξεις της εταιρείας «xrysosonline»,

τρία εκτυπωμένα αντίγραφα διαδικτυακής συνομιλίας μέσω γραπτών μηνυμάτων με επαφή που φέρεται να αφορά τον ιατροδικαστή.

Η υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος στη Γεωργιούπολη

Η έρευνα των Αρχών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την υπόθεση του εργατικού δυστυχήματος σε ξενοδοχείο στη Γεωργιούπολη το 2021, όπου έχασε τη ζωή του ένας 37χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία αναψυκτικών.

Η δίκη για την υπόθεση ολοκληρώθηκε τον Μάιο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, με τους ιδιοκτήτες και τους εργοδότες να καταδικάζονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια λόγω παραλείψεων.

Σύμφωνα με τη νέα δικογραφία, το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 37χρονος είχε χάσει τη ζωή του ακαριαία ενώ πραγματοποιούσε ηλεκτρολογικές εργασίες σε μηχάνημα αναψυκτικών της εταιρείας όπου εργαζόταν, το οποίο βρισκόταν στο σνακ μπαρ του ξενοδοχείου.

Στην έκθεση που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο αναφερόταν ότι ο θανών «έγινε μέρος του ηλεκτρικού κυκλώματος», με τα ευρήματα να δείχνουν είσοδο του ρεύματος στο στήθος και έξοδο από το δάχτυλο του δεξιού χεριού.

Στην ίδια έκθεση σημειωνόταν ότι το γεγονός αυτό απέκλειε τη λειτουργία του ρελέ ασφαλείας, ακόμη και στην περίπτωση που υπήρχε, καθώς αυτό ενεργοποιείται μόνο όταν εντοπίζεται διαρροή προς τη γη.

Η απουσία ρελέ διαφυγής ρεύματος αποτέλεσε βασικό σημείο συζήτησης στη δίκη, με πραγματογνώμονες να καταθέτουν για το αν επηρέασε την τραγική κατάληξη.

Οι καταγγελίες και οι άλλες υποθέσεις που εξετάζονται

Η οικογένεια του 37χρονου τελικά δικαιώθηκε δικαστικά, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ιατροδικαστής είχε υποστηρίξει ότι ο θάνατος ήταν «προδιαγεγραμμένος» είτε υπήρχε ρελέ είτε όχι.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος που προσήχθη φέρεται να υποστηρίζει ότι η άλλη πλευρά χρημάτισε τον ιατροδικαστή για τη σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Ασφάλειας Χανίων, ο συγκεκριμένος δικηγόρος ερευνάται και για άλλες από τις συνολικά οκτώ υποθέσεις που σχετίζονται με τον ιατροδικαστή.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι οι δύο άνδρες είχαν συνεργασία, κυρίως σε υποθέσεις τροχαίων, με τις Αρχές να εξετάζουν αν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις μπορούσαν να επηρεάζουν την έκβαση ποινικών και αστικών υποθέσεων και τις αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δικηγόρος φέρεται να ήταν ο εκπρόσωπος της πλευράς που ευνοήθηκε σε υποθέσεις όπου αμφισβητήθηκαν ιατροδικαστικές εκθέσεις.