Νέα Στύρα: Μηνύσεις ετοιμάζουν οι επιβάτες του φέρι μποτ που προσάραξε - Απολογείται ο καπετάνιος

Απολογείται σήμερα Παρασκευή (8/8) ο 62χρονος καπετάνιος για την προσάραξη του φέρι μποτ σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Σημειώνεται ότι το βράδυ της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η ρυμούλκηση του πλοίου καθώς και η αυτοψία από τεχνικά κλιμάκια.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες, για παραβάσεις σχετικές με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την παρακώλυση συγκοινωνιών και την πρόκληση ναυαγίου, σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο για διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων.

Μάλιστα, ο νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ ανέφερε πως δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, ανατρέποντας την εκδοχή του πλοιάρχου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε πως δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα λόγω βλάβης στα πηδάλια.

Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις ετοιμάζουν οι επιβάτες του φέρι μποτ

Σε αγωγές και μηνύσεις προχωρούν επιβάτες του πλοίου, «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος τόσο για το περιστατικό όσο και για τους χειρισμούς του πληρώματος μετά το συμβάν.

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Φωτο: Flash.gr

Επισημαίνεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου ξεκίνησε η προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Νωρίτερα, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ στο σημείο παραμένουν τα ρυμουλκά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκόλλησης. Μάλιστα, νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Το πλοίο, που προσαράξει στην ξέρα «Γλάρος», είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Στο πλοίο παραμένουν τα οχήματα και αποσκευές των ταξιδιωτών.

Ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε εικόνες από τα ρήγματα στο φέρι μποτ, μετά την προσάραξή του στην ξέρα:

Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Η εταιρεία του φέρι μποτ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το ατύχημα στα Νέα Στύρα ανέφερε πως απαντήσεις θα δοθούν με το που ολοκληρώσει την έρευνά της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης»