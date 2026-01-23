Νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία στη Γλυφάδα: «Βλέπαμε από το παράθυρο να την παρασέρνει»

Μια νέα συγκλονιστική μαρτυρία για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης γυναίκας στη Γλυφάδα, κατά τη διάρκεια της ισχυρότατης καταιγίδας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη (21/1), μετέδωσε το Kontra Channel.

Η άτυχη γυναίκα επέστρεφε σπίτι της από τη δουλειά, όταν προσπάθησε να διασχίσει ένα δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από πνιγμό.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι, τη βλέπαμε από το παράθυρο», είπε γυναίκα που βρισκόταν σε σπίτι ακριβώς μπροστά από το σημείο του τραγικού περιστατικού.

«Πήγε να περάσει τον δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου ‘μη’. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Την πήρε το ρέμα και την παρέσυρε κάτω από το αυτοκίνητο. Εμείς από το παράθυρο βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

«Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν τρεις-τέσσερις άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν».

«Τη γυναίκα τη γνώριζα. Ήταν γειτόνισσα. Σχόλαγε από τη δουλειά της και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της. Μένει ακριβώς δίπλα μας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το ασθενοφόρο ήταν φυσιολογικό να μην μπορεί να έρθει γρήγορα, «γιατί όλοι οι δρόμοι ήταν χείμαρροι».

Η 56χρονη Χριστίνα Φωστέρη ήταν φιλόλογος και καθηγήτρια που δίδασκε παιδιά σε σχολείο και φροντιστήριο.

Βίντεο από την προσπάθεια απεγκλωβισμού

Η ΕΡΤ μετέδωσε βίντεο - ντοκουμέντο από τη δραματική στιγμή που περίοικοι προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν από το όχημα, μέσα στον πλημμυρισμένο δρόμο.

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας την Πέμπτη (22/1).

«Δεν το χωράει το μυαλό μου»

Σοκαριστική είναι και η μαρτυρία στον φακό του flash.gr και τον Μιχάλη Λεγάκη, μιας γειτόνισσας του θύματος, της οποίας ο σύζυγος και ο γιος κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν την 56χρονη.

«Άκουσα τους γείτονες να φωνάζουν «τη γυναίκα κάποιος, τη γυναίκα κάποιος». Βγήκαν αμέσως έξω ο γιος μου και ο σύζυγός μου για να βοηθήσουν. Την είχε παρασύρει το νερό και την είχε σφηνώσει κάτω από το αυτοκίνητο του γιου μου. Απ' ό,τι μου είπε ο σύζυγός μου, η γυναίκα στην αρχή είχε τις αισθήσεις της, κουνούσε το αριστερό της πόδι. Προσπαθούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά ήταν αδύνατον γιατί είχε πάρει νερό και ήταν τόσο ορμητικά τα νερά που έβρισκαν μεγάλη αντίσταση. Προσπαθούσαν να της δώσουν κουράγιο, δυστυχώς δεν αντιδρούσε, εγώ δεν άκουσα καθόλου τη φωνή της. Έκαναν προσπάθειες μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική που σήκωσε λίγο το όχημα και την απεγκλώβισε, αλλά δυστυχώς...»

Περιγράφοντας η γυναίκα τις δραματικές στιγμές, είπε πως το μισό σώμα, από τη μέση και πάνω, της άτυχης 56χρονης ήταν μέσα στο νερό και είχε πιαστεί η μπλούζα της στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. «Προσπάθησε ο σύζυγός μου να της σκίσει τη μπλούζα αλλά δεν γινόταν γιατί τον χτυπούσαν κι εκείνον πέτρες και κλαδιά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί όρθιος».

Η γυναίκα εμφανώς φορτισμένη δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει αυτό που συνέβη: «Είναι τραγικό, τραγικό. Από χθες δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας».