Νέα σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε σύσκεψη με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα προεδρεύσει την Τρίτη (26/1), στις 10:00 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αυξημένης επαγρύπνησης των αρμόδιων αρχών για την προστασία της δημόσιας υγείας και της κτηνοτροφικής παραγωγής.



Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η πορεία εφαρμογής των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ, καθώς και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί ή θεωρούνται αυξημένου κινδύνου κρούσματα της νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και στην ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.



Η νόσος, αν και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αποτελεί σοβαρή απειλή για τον πρωτογενή τομέα και την οικονομική βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, δίνοντας προτεραιότητα στην έγκαιρη παρέμβαση, την ενημέρωση των παραγωγών και τη διασφάλιση της υγειονομικής θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου.

Πρόκειται για τη δεύτερη κυβερνητική σύσκεψη (είχε προηγηθεί αυτή της περασμένης Τρίτης) που πραγματοποιείται για την ευλογιά των προβάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς το πρόβλημα είναι οξύ και έχει πλήξει τους κτηνοτρόφους της χώρας.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί

Υπενθυμίζεται πως σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).



Επίσης, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα. Για την περίοδο από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, πέντε κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, δύο στην Καρδίτσα, δύο στην Πιερία και ένα στη Ροδόπη.



Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.



Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.