Παράλυτος άνδρας κινεί και αισθάνεται ξανά το χέρι του, χάρη σε νέα τεχνολογία

Μια νέα τεχνολογία δίνει ελπίδα ότι στο μέλλον άνθρωποι με σοβαρές κακώσεις του νωτιαίου μυελού θα μπορούν να ανακτήσουν λειτουργίες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν χαμένες. Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό σύστημα που όχι μόνο επέτρεψε σε έναν άνδρα με πλήρη τετραπληγία να κινεί ξανά το χέρι του με τη δύναμη της σκέψης, αλλά και να ανακτήσει μέρος της αίσθησης της αφής, ακόμη και όταν η συσκευή δεν ήταν ενεργή.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση η οποία συνδυάζει τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή με στοχευμένη διέγερση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η προσέγγιση αυτή δεν αποσκοπούσε απλώς στην αποκατάσταση μιας χαμένης λειτουργίας μέσω ενός μηχανήματος, αλλά και στην ενίσχυση της φυσικής ικανότητας του νευρικού συστήματος να αναδιοργανώνεται και να ανακτά μέρος των λειτουργιών του.

Οι τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες μόνιμης παράλυσης παγκοσμίως. Για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν με τετραπληγία, η αποκατάσταση της λειτουργίας των χεριών θεωρείται ακόμη σημαντικότερη και από την ανάκτηση της βάδισης, καθώς επηρεάζει άμεσα την ανεξαρτησία στην καθημερινή ζωή.

Πώς η «διπλή νευρική παράκαμψη» συνδέει τον εγκέφαλο με το παράλυτο χέρι

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα σύστημα που ονόμασαν «διπλή νευρική παράκαμψη» (Double Neural Bypass - DNB). Η τεχνολογία καταγράφει τα σήματα που παράγει ο εγκέφαλος, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται να κινήσει το χέρι του και τα μετατρέπει σε πραγματικές κινήσεις. Ταυτόχρονα, παρέχει αισθητηριακή ανατροφοδότηση και ηλεκτρική διέγερση τόσο στον εγκέφαλο όσο και στον νωτιαίο μυελό, με σκοπό να ενισχύσει τη νευροπλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα του νευρικού συστήματος να δημιουργεί νέες λειτουργικές συνδέσεις.

Η μελέτη αφορούσε έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί πλήρη τετραπληγία ύστερα από ατύχημα σε κατάδυση. Δεκατρείς μήνες μετά τον τραυματισμό του, δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του στο πρόσωπό του, να πιάσει αντικείμενα ούτε να αισθανθεί την αφή στα χέρια και στους καρπούς.

Η έρευνα διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια. Αρχικά οι επιστήμονες αξιολόγησαν την κατάστασή του και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν εξωτερική ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού σε συνδυασμό με ειδικές ασκήσεις αποκατάστασης. Αργότερα εμφύτευσαν μικροσκοπικά ηλεκτρόδια στον κινητικό και αισθητικό φλοιό του εγκεφάλου, ώστε να μπορούν να καταγράφουν τη νευρική δραστηριότητα αλλά και να παρέχουν στοχευμένη διέγερση. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που «εκπαίδευσαν» το σύστημα να αναγνωρίζει με ακρίβεια την πρόθεση του ασθενούς να ανοίξει ή να κλείσει το χέρι του.

Από την αδυναμία κίνησης στην αυτοεξυπηρέτηση και την αίσθηση της αφής

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Με τη βοήθεια της συσκευής, ο συμμετέχων κατάφερε να ανοίγει και να κλείνει το χέρι του, να πιάνει αντικείμενα και να εκτελεί βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως το να φέρνει ένα ποτήρι στο στόμα του και να τρώει μόνος του. Επίσης μπορούσε πλέον να κρατήσει και να αισθανθεί το χέρι της αδελφής του με το δικό του χέρι, το οποίο μέχρι τότε ήταν εντελώς παράλυτο και χωρίς αίσθηση.

Οι ερευνητές προχώρησαν ακόμη περισσότερο, δοκιμάζοντας αν το σύστημα μπορούσε να χειριστεί εύθραυστα αντικείμενα. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης που ρύθμιζε συνεχώς τη δύναμη της λαβής, ο συμμετέχων κατάφερε να πιάσει και να σηκώσει ένα άδειο κέλυφος αυγού χωρίς να το σπάσει. Η επιτυχία στις δοκιμές αυξήθηκε θεαματικά σε σχέση με τη χρήση του συστήματος χωρίς αυτή τη λειτουργία.

Εξίσου σημαντικά ήταν τα αποτελέσματα στην αποκατάσταση της αίσθησης. Μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες συνδυασμένης διέγερσης εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, ο άνδρας άρχισε να αντιλαμβάνεται ξανά την αφή στον καρπό του. Η βελτίωση διατηρήθηκε για περισσότερο από δύο μήνες ακόμη και όταν η θεραπευτική παρέμβαση είχε σταματήσει, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια προσωρινή επίδραση της συσκευής, αλλά για πραγματικές αλλαγές στο νευρικό σύστημα.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της δύναμης στους μυς των βραχιόνων. Ο ασθενής μπορούσε πλέον να σηκώνει τα χέρια του μέχρι το πρόσωπό του, κάτι που πριν από την έναρξη της θεραπείας ήταν αδύνατο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους ερευνητές, στην καθημερινότητά του μπορούσε πλέον να ξύνει μόνος του το πρόσωπό του, να το σκουπίζει και ακόμη να χαϊδεύει τον σκύλο του αισθανόμενος τη γούνα του στον καρπό του.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η σημαντικότερη καινοτομία του συστήματος είναι πως δεν λειτουργεί μόνο ως βοήθημα όσο χρησιμοποιείται, αλλά φαίνεται να ενεργοποιεί διαδικασίες αποκατάστασης που συνεχίζονται και μετά τη διακοπή της χρήσης του. Με άλλα λόγια, η συσκευή δεν αντικαθιστά απλώς τη λειτουργία των νεύρων, αλλά φαίνεται να βοηθά τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό να ανακτήσουν μέρος της λειτουργίας τους.

Προοπτικές και για άλλες νευρολογικές παθήσεις

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε στο μέλλον να εφαρμοστεί όχι μόνο σε άτομα με κακώσεις του νωτιαίου μυελού, αλλά ενδεχομένως και σε ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή πάσχουν από άλλες νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν σοβαρές κινητικές διαταραχές.

Αν και η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και επιστημονική ομάδα για τη λειτουργία της, τα ευρήματα δείχνουν ότι η αποκατάσταση σύνθετων λειτουργιών, όπως η κίνηση και η αφή, μπορεί πλέον να αποτελεί έναν ρεαλιστικό στόχο. Για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με παράλυση, αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη πλησιάζει σε λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.