Νέα θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 1 «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό αντί να χορηγεί μόνο ινσουλίνη

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η βασική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 βασίζεται στη χορήγηση ινσουλίνης. Η θεραπεία αυτή είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ασθενών, όμως δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία της νόσου: την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος στα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Τώρα, ερευνητές από το Medical University of South Carolina ανακοίνωσαν μια πειραματική προσέγγιση που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο αυτοάνοσος διαβήτης. Σε μελέτη που έγινε σε ποντίκια, μια ειδικά τροποποιημένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα κατάφερε να αντιστρέψει τον νεοεμφανιζόμενο διαβήτη τύπου 1, όχι αντικαθιστώντας την ινσουλίνη, αλλά «επαναπρογραμματίζοντας» το ανοσοποιητικό.

Εστιάζοντας στην αυτοάνοση συμπεριφορά του διαβήτη τύπου 1

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Therapy, βασίστηκε σε μια διαφορετική φιλοσοφία από τη σημερινή θεραπεία. Αντί οι επιστήμονες να προσπαθούν απλώς να ελέγξουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, προσπάθησαν να σταματήσουν τον μηχανισμό που προκαλεί τη νόσο: τη λανθασμένη επίθεση του ανοσοποιητικού στα λεγόμενα β-κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης.

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα. Αυτό σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο φυσιολογικά προστατεύει τον οργανισμό από ιούς και βακτήρια, κάνει λάθος και επιτίθεται σε υγιή κύτταρα. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 1, ο στόχος είναι τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Όταν αυτά καταστραφούν σε μεγάλο βαθμό, το σώμα δεν μπορεί πλέον να ρυθμίσει σωστά το σάκχαρο.

Τα βλαστοκύτταρα-κλειδιά

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs), έναν τύπο κυττάρων που υπάρχουν σε ενήλικους ιστούς και έχουν την ικανότητα να βοηθούν στην αποκατάσταση βλαβών και να επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα συγκεκριμένα κύτταρα μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της παραγωγής ινσουλίνης σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1, όμως η έντονη φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού συχνά περιορίζει την αποτελεσματικότητά τους.

Για να ενισχύσουν τη δράση τους, οι επιστήμονες τροποποίησαν γενετικά τα βλαστοκύτταρα ώστε να παράγουν μια προστατευτική πρωτεΐνη που ονομάζεται άλφα-1 αντιθρυψίνη (AAT). Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και βοηθά στην προστασία των ιστών από βλάβες που προκαλούνται από υπερβολική ανοσολογική δραστηριότητα.

Τα τροποποιημένα κύτταρα, που ονομάστηκαν AAT-MSCs, φαίνεται ότι λειτουργούν με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά προστατεύουν τα κύτταρα του παγκρέατος που έχουν απομείνει και συνεχίζουν να παράγουν ινσουλίνη. Από την άλλη, μειώνουν την επίθεση του ανοσοποιητικού που οδηγεί στην καταστροφή τους.

Αποτελέσματα της θεραπείας

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν λεπτομερώς τι συνέβαινε στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά τη θεραπεία. Αναλύοντας χιλιάδες κύτταρα, διαπίστωσαν ότι η θεραπεία δεν «χαμήλωνε» απλώς τη φλεγμονή, αλλά άλλαζε τη συμπεριφορά του ίδιου του ανοσοποιητικού. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν αύξηση των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων, τα οποία λειτουργούν σαν μηχανισμός ελέγχου και εμποδίζουν το ανοσοποιητικό να επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού. Παράλληλα, μειώθηκαν τα CD8+ Τ-κύτταρα, τα οποία στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 1 είναι μεταξύ των βασικών «δραστών» που καταστρέφουν τα κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι η επίδραση της θεραπείας φάνηκε να διαρκεί περισσότερο από την παρουσία των ίδιων των βλαστοκυττάρων. Τα κύτταρα αυτά παρέμειναν στον οργανισμό μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, όμως οι αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα συνεχίστηκαν.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα βλαστοκύτταρα πιθανότατα απελευθερώνουν μικρά μόρια που λειτουργούν σαν «σήματα» προς το ανοσοποιητικό και διατηρούν την προστατευτική δράση ακόμη και αφού τα ίδια τα κύτταρα έχουν απομακρυνθεί.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η θεραπεία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Τα ευρήματα προέρχονται από μοντέλα ζώων και χρειάζονται κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για να αποδειχθεί αν είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η καλύτερη στιγμή για μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να είναι λίγο μετά τη διάγνωση, όταν αρκετά από τα κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης παραμένουν ακόμη ζωντανά και μπορούν να προστατευτούν. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η προσέγγιση να βοηθήσει ακόμη και ανθρώπους που ζουν πολλά χρόνια με τη νόσο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι και σε αυτούς μπορεί να παραμένουν κάποια λειτουργικά κύτταρα.

Οι προοπτικές της μελέτης

Αν οι επόμενες μελέτες επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα, η νέα θεραπεία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 1: από μια προσέγγιση που απλώς αντικαθιστά την ορμόνη που λείπει, σε μια θεραπεία που προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα στη ρίζα του, δηλαδή τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.