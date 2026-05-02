Νέα θητεία: «Πυρ και κίνηση» με πραγματικά πυρά - Εντατική εκπαίδευση για τους νεοσύλλεκτους

Βίντεο από την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των social media ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από άσκηση που περιλαμβάνει «πυρ και κίνηση» με πραγματικά πυρά σε κέντρα εκπαίδευσης.

Στο βίντεο καταγράφονται στρατιώτες σε συνθήκες πεδίου, να εκτελούν συντονισμένες βολές και ελιγμούς υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών, αποτυπώνοντας την ένταση και τον ρυθμό της βασικής εκπαίδευσης, δίνοντας μια άμεση εικόνα της καθημερινότητας των νεοσύλλεκτων.

Οι οπλίτες θητείας εκπαιδεύονται εντατικά με συνεχείς βολές ελαφρών όπλων. Μάλιστα, η νέα θητεία περιλαμβάνει, πρώτη φορά για οπλίτες θητείας εκτός Ειδικών Δυνάμεων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης μεταξύ των οποίων και βολές εν κινήσει, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ακόμη και σε σενάρια αστικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των βολών και η εξοικείωση με τον σύγχρονο οπλισμό, με στόχο κάθε στρατιώτης να ολοκληρώνει τη θητεία του έχοντας πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια.

Επιπλέον, το βασικό στάδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επικοινωνίες, τοπογραφία και πολυήμερη στρατοπέδευση, τα γνωστά «σκηνάκια».

Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής. Οι κληρωτοί δεν περιορίζονται στις βασικές ασκήσεις πεζικού, αλλά εκπαιδεύονται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.