Νέα Τίρυνθα: Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό και έπεσε από το μπαλκόνι

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής στη Νέα Τίρυνθα, όταν ενδοοικογενειακή διαμάχη κατέληξε σε σοβαρό αιματηρό επεισόδιο. Δύο αδέλφια ήρθαν σε σφοδρή ρήξη, με πηγές να αναφέρουν πως η αφορμή για την άγρια συμπλοκή κρύβεται σε χρόνιες κληρονομικές διαφορές.

Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ένας εκ των δύο ανδρών φέρεται να όπλισε το χέρι του με μαχαίρι, επιτιθέμενος στον ίδιο του τον αδελφό. Το θύμα δέχθηκε δύο χτυπήματα στην περιοχή του ώμου, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές και στο ΕΚΑΒ.

τους αστυνομικούς που συλλέγουν καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν τα δύο αδέλφια στα άκρα.