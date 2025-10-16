Νέα Τίρυνθα: Διαμαρτυρία γονέων – «Δύο χρόνια περιμένουμε μια αίθουσα για τα παιδιά μας»

Σε διαμαρτυρία έξω από το Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας προχώρησε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, διαμαρτυρόμενος για την παρατεταμένη αδιαφορία του Δήμου Ναυπλιέων απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Οι γονείς καταγγέλλουν πως, παρά τις συνεχείς υποσχέσεις και τις επανειλημμένες συναντήσεις με τον Δήμαρχο Δημήτρη Ορφανό και στελέχη της δημοτικής αρχής, εδώ και δύο χρόνια το σχολείο εξακολουθεί να στερείται μιας κατάλληλης αίθουσας διδασκαλίας, με αποτέλεσμα μαθητές να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλη αποθήκη.

