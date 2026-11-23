Νέα NAVTEX για υδρογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου και ανατολικά της Ρόδου, με τη συμμετοχή του τουρκικού ερευνητικού πλοίου «Τσεσμέ».

Σύμφωνα με τη ναυτική αναγγελία με αριθμό 1169/26, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι έρευνες προγραμματίζονται να διαρκέσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Η περιοχή που δεσμεύει η Άγκυρα εκτείνεται από τις νότιες ακτές της Τουρκίας, στον κόλπο της Αττάλειας, έως τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καλύπτοντας θαλάσσιες ζώνες που εμπίπτουν στη δυνητική ελληνική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός ενός από τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει ανακοινώσει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική NAVTEX καλεί τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας από το «Τσεσμέ», χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο και τον επιχειρησιακό σκοπό των ερευνών.

Η νέα τουρκική Νavtex έρχεται μία ημέρα μετά τον εκ νέου απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο συμμετέχει στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.