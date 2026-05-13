Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link»- Έσπευσε η φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ

Νέο σκηνικό έντασης καταγράφηκε στο Αιγαίο σήμερα Τετάρτη (13/5), όταν τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε την θαλάσσια περιοχή όπου επιχειρούσε το πλοίο πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων «Ocean Link».

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, στη θαλάσσια περιοχή προς Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε τυπική διαδικασία «hailing», δηλαδή φραστική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, ζητώντας από το πλήρωμα του «Ocean Link» να διακόψει τις εργασίες του, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη εμπίπτει σε τουρκική δικαιοδοσία.

Στο σημείο η φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ»

Με την παρουσία και επιτήρηση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή να είναι συνεχής, άμεσα στο σημείο έσπευσε η φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» η οποία προχώρησε σε άμεση ανταπάντηση μέσω ασυρμάτου, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις και δηλώνοντας την παρουσία της στην περιοχή.

Στη συνέχεια, τα πολεμικά πλοία απομακρύνθηκαν, ενώ το «Ocean Link» συνέχισε κανονικά τις εργασίες του, καθώς επιχειρεί βάσει σχετικής NAVTEX που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές και στο πλαίσιο διεθνώς αναγνωρισμένων διαδικασιών για πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων.

Να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το «Ocean Link» έχει βρεθεί και στο πρόσφατο παρελθόν στο επίκεντρο παρόμοιων προκλήσεων εκ μέρους της Άγκυρας.