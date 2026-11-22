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Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, μετά το Καλπάκι όταν επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με νταλίκα.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς απαιτείτο η πραγματοποίηση επιχείρησης απεγκλωβισμού των δύο επιβαινόντων στο Ι.Χ. δηλαδή του 48χρονου οδηγού και του 61χρονου συνοδηγού.

Δυστυχώς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 61χρονος έφυγε από τη ζωή, ενώ ο 48χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.