Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη Λάρισα

Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου με τη θανατηφόρα παράσυρση πεζής στη Λάρισα βυθίζοντας την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Φαλάνης λίγο πριν τις 19:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι μια γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών, αλλοδαπή, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της, καθώς παρά τις προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στο σημείο με μονάδα και την μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.