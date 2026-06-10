Ελλάδα Άγιος Δημήτριος Τροχαίο Μοτοσικλέτα Τροχαία (Η)

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής στον Άγιο Δημήτριο - Συγκρούστηκε με φορτηγό

Το θύμα ήταν υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Φωτο αρχείου: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Φωτο αρχείου: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Μία ακόμα τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο, με έναν αναβάτη μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του όταν το όχημα που επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6).

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν ο μοτοσικλετιστής, κινούμενος επί της οδού Αττάλου, έστριβε στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου και συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Άλιμο.

Ο μοτοσικλετιστής, ηλικίας περίπου 55 ετών, έπεσε στο οδόστρωμα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το θύμα ήταν υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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