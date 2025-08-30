Τραγωδία στην Εύβοια: Υπέκυψε η 41χρονη από το τροχαίο – Ορφανά τα τρία παιδιά της οικογένειας

Μόνο με συνθήκες πολέμου μπορούν πλέον να συγκριθούν τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα τόσο σε συχνότητα και όσο και σε αριθμό. Σοκ στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας έχει προκαλέσει η νέα τραγωδία στην άσφαλτο, με θύματα ένα ανδρόγυνο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr στο πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια από το φονικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ανδρόγυνο. Μετά από τον 44χρονο, που σκοτώθηκε ακαριαία, τη μάχη για τη ζωή έχασε και η 41χρονη σύζυγός του, που υπέκυψε στα βαριά της τραύματα.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το ζευγάρι επέβαινε σε μηχανή που κινούνταν προς Αλιβέρι όταν λίγα χιλιόμετρα πριν από την πόλη και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 44χρονος οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ακαριαία ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η 41χρονη σύζυγος του.

Αρχικά την μετέφεραν στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου διεκομίσθη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Την Κυριακή οι κηδείες

Η τελευταία πράξη του δράματος για το άτυχο ζευγάρι που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο στο Αλιβέρι Ευβοίας θα παιχτεί αύριο Κυριακή (31/8).

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.

Η μεγαλύτερη τραγωδία, μετά τον θάνατο του νεαρού ζευγαριού, είναι ότι άφησαν πίσω τους ορφανά τρία ανήλικα παιδιά.