Νέα τραγούδια από τους U2 με αιχμές για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ICE

Το ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 παρουσίασε την Τετάρτη (18/2) νέα τραγούδια, με τη συμμετοχή του Ed Sheeran και του Ουκρανού στρατιώτη Τάρας Τοπόλια, ενσωματώνοντας αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στην αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης ICE.

Το κομμάτι «Days of Ash» αποτελεί, όπως αναφέρει το συγκρότημα στην επίσημη ιστοσελίδα του, μια «άμεση απάντηση στην επικαιρότητα», αντλώντας έμπνευση από «τους πολυάριθμους εξαίρετους και θαρραλέους ανθρώπους που μάχονται στην πρώτη γραμμή για την ελευθερία».

On this Ash Wednesday, Days Of Ash is released as a self-contained collection of five new songs and a selected poem - American Obituary, The Tears Of Things, Song Of The Future, Wildpeace, One Life At A Time and Yours Eternally (ft. Ed Sheeran & Taras Topolia). This new EP is a… pic.twitter.com/iagPGWRLEB — U2 (@U2) February 18, 2026

Η νέα αυτή δουλειά κυκλοφορεί σε μορφή EP και περιλαμβάνει πέντε τραγούδια και ένα ποίημα. Πρόκειται για προπομπό του νέου άλμπουμ που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026 - το πρώτο με καινούργιο υλικό από το 2017.

Στις νέες συνθέσεις, οι U2 αγγίζουν ζητήματα πολέμου, βίας και πολιτικής. Στο «Yours Eternally», που αναφέρεται στη σύγκρουση Ουκρανίας–Ρωσίας, δίνεται φωνή στον Τάρας Τοπόλια, ο οποίος συμμετέχει ερμηνευτικά.

Παράλληλα, στις 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το τραγούδι «American Obituary» εστιάζει στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μητέρας που έχασε τη ζωή της στις 7 Ιανουαρίου από μέλος της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Τα νέα αυτά τραγούδια είναι «κομμάτια αψήφισης, απογοήτευσης και θρήνου», δήλωσε ο 65χρονος τραγουδιστής των U2, Bono. «Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτήν την περίοδο παράνοιας και αγανάκτησης. Οφείλουμε να κινητοποιηθούμε πριν μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ