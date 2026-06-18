Νέα τροπή στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά: Πρόσωπο-κλειδί στο κάδρο των Αρχών

Σε θρίλερ έχει μετατραπεί η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί και αναζητείται από το μεσημέρι 30ης Μαΐου.

Οι έρευνες των Αρχών έχουν περάσει σε μια νέα φάση, καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν κάθε άτομο που είχε επαφή μαζί της προτού εξαφανιστεί ώστε να φτάσουν στην άκρη του «νήματος» της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων έχουν ξεκινήσει σαρωτική έρευνα για την 45χρονη Χανιώτισσα. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επέστρεψαν για έρευνες στο σπίτι της Σταυρούλας, αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να έχει διαφύγει από τον πρώτο έλεγχο, σύμφωνα με το Star.

Μάλιστα, αστυνομικοί ακολούθησαν με ακρίβεια την διαδρομή που έκανε η 45χρονη αγνοούμενη την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν πού βρέθηκε τελευταία φορά, αλλά και ποιον μπορεί να συνάντησε στον δρόμο της.

Ήδη από την Τρίτη έχει ανοίξει νέος κύκλος καταθέσεων, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο «κλειδί». Ένα άτομο από το στενό της περιβάλλον, που δεν πρόκειται όμως για τον αδελφό της και το οποίο βρέθηκε απέναντι από τους αστυνομικούς για να καταθέσει για δεύτερη φορά.

Στόχος των Αρχών είναι να χαρτογραφηθεί κάθε άγνωστη λεπτομέρεια της ζωής της Σταυρούλας, ώστε να βρεθεί άκρη σε αυτήν τη μυστηριώδη εξαφάνιση.