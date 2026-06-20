Νέα τροπή στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξετάζονται προσωπικές διαφορές με τον ενοικιαστή

Νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με το ενδιαφέρον των ερευνητών να επικεντρώνεται πλέον στον 43χρονο ενοικιαστή της γυναίκας.

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν το ενδεχόμενο το κίνητρο να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και σεξουαλική διάσταση στην υπόθεση. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής όσο και στον αποκλεισμό άλλων πιθανών σεναρίων.

Τα ίχνη αίματος και η προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων

Παράλληλα, οι Αρχές θεωρούν πιθανό να ακολούθησε προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων μετά το φερόμενο έγκλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος ενδέχεται να μετέφερε τη σορό της 45χρονης με το επαγγελματικό του όχημα, στο οποίο έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό της σορού, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να «χτενίζουν» περιοχές που θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 43χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, οδηγήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα Χανίων, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Παρασκευής. Είχε προηγηθεί η εξαφάνισή του για περίπου μιάμιση ημέρα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις διωκτικές αρχές.

Σε αυτή τη φάση, ο άνδρας διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 43χρονος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είχε επαφή με τη 45χρονη στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο σπίτι, τόσο στο δάπεδο όσο και σε τηλεόραση, φέρεται να ταυτοποιήθηκαν γενετικά με την αγνοούμενη γυναίκα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από επιπλέον δείγματα που βρέθηκαν σε σφουγγαρίστρα αλλά και στο επαγγελματικό βαν του 43χρονου.

Αρνείται κάθε εμπλοκή

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εκτιμούν ότι τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν προς το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Εφόσον τα νέα εργαστηριακά ευρήματα ενισχύσουν περαιτέρω την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης για ανθρωποκτονία, ακόμη και χωρίς ομολογία.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην εξαφάνιση της σπιτονοικοκυράς του. Κατά τις πληροφορίες, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι κρυβόταν επειδή φοβόταν για την ασφάλειά του και δεχόταν απειλές από συγγενικά πρόσωπα της 45χρονης, ισχυρισμός που απορρίπτεται από την οικογένεια της αγνοούμενης.