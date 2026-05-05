Φονικό με «σκιά» βεντέτας στην Κρήτη: 54χρονος εκτέλεσε 20χρονο που σκότωσε τον γιο του σε τροχαίο

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με άρωμα «βεντέτας» προστίθεται στη σειρά γεγονότων βίας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, την Τρίτη 5 Μαΐου στην περιοχή Γάζι στην Αμμουδάρα σημειώθηκε συμπλοκή ατόμων με αποτέλεσμα να βγουν τα όπλα. Ο 54χρονος δράστης, που κρατείται από την αστυνομία Μαλεβιζίου, πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο οδηγό ενός οχήματος ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλακεί πριν από δυο χρόνια σε θανατηφόρο τροχαίο του γιου του.

Όπως σημειώνει το creta24, σήμερα, πριν από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα, προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Cretalive, ο 54χρονος του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, με τον νεαρό οδηγό να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, άρχισε να τρέχει ωστόσο, ο δράστης έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές εκτελώντας τον πισώπλατα.

Το όπλο που παραδόθηκε στις Αρχές

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που φέρεται να παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του, τον νεαρό. Στην περιοχή του αιματηρού επεισοδίου βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο 54χρονος παρέδωσε και το όπλο, ένα περίστροφο, στις αστυνομικές αρχές. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, έχουν χρησιμοποιηθεί και οι έξι σφαίρες του όπλου, καθώς συλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς ισάριθμοι κάλυκες.

Όπως προκύπτει, η πρώτη εικόνα του φονικού, σκιαγραφεί μια περίπτωση βεντέτας καθώς το χέρι του δράστη φέρεται να όπλισε η εκδίκηση.