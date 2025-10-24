Νέα βίντεο: Κρατούμενοι βρίζουν και απειλούν τον Σαρκοζί - «Τα ξέρουμε όλα, θα εκδικηθούμε»

Νέα βίντεο με απειλές στον Νικολά Σαρκοζί από συγκρατούμενούς του στη φυλακή Λα Σαντέ, ήρθαν στο φως, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν μετά την πρώτη ταραχώδη νύχτα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σαρκοζί έφτασε στη φυλακή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σχεδόν έναν μήνα μετά την καταδίκη του σε πενταετή κάθειρξη για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι. Δύο αξιωματικοί εγκαταστάθηκαν σε κελί δίπλα στο δικό του, εξασφαλίζοντας 24ωρη προστασία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε το θέμα στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο. Σύμφωνα με μια πηγή: «δεν τίθεται θέμα να αναληφθεί το παραμικρό ρίσκο για την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου». Η συνοδεία του Σαρκοζί τόνισε πως η αξιολόγηση της απειλής «ανήκει αποκλειστικά στο υπουργείο Εσωτερικών» και δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στις εικόνες, κρατούμενοι φωνάζουν συνεχώς «Νικολά» κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκτοξεύουν ύβρεις.

Μόλις την προηγούμενη ημέρα, τρεις κρατούμενοι τέθηκαν υπό κράτηση μετά τη δημοσίευση ενός πρώτου βίντεο που τραβήχτηκε από κελί. Ένας κρατούμενος ακούγεται να φωνάζει στον Σαρκοζί: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σαρκό. Επιστρέψτε τα δισεκατομμύρια δολάρια…».

Παράλληλα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και άλλα βίντεο από την πρώτη νύχτα του Σαρκοζί στη φυλακή, η οποία ήταν «τρομακτική» σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Κρατούμενοι φώναζαν συνεχώς: «Ω Σαρκό, π@@@@νας γιε, ξύπνα! Σκότωσες τον Καντάφι…».

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για απειλές κατά της ζωής του Σαρκοζί. Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκε έρευνα και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα ως στοιχεία.

