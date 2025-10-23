Νέα βίντεο με απειλές σε live μετάδοση κατά του Σαρκοζί μέσα στη φυλακή - Ανακρίθηκαν 3 κρατούμενοι

Τα πρώτα εικοσιτετράωρα του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της παρισινής φυλακής La Santé φαίνεται πως ήταν δύσκολα αφού δέχτηκε απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας από συγκρατούμενούς του.

Η αστυνομία ανέκρινε τρεις κρατούμενους οι οποίοι φέρονται να προέβησαν στις απειλές κατά τη διάρκεια της εισόδου του πρώην πολιτικού, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι απειλές σε live μετάδοση στα social

Δυο βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καταγράφηκαν από κρατούμενο το πρωί αλλά και το βράδυ της Τρίτης 21/10, δείχνουν την επιθετικότητά τους απέναντι στον Σαρκοζί.

Στο πρώτο βίντεο, που φέρεται να τραβά ο κρατούμενος από το παράθυρο του κελιού του, φαίνεται το σημείο που υποτίθεται φυλάσσεται σε απομόνωση ο Νικολά Σαρκοζί. «Ο Σαρκοζί είναι ακριβώς εδώ. Στο ειδικό κελί απομόνωσης. Είναι μόνος του στο κελί του. Μόλις έφτασε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025».

«Θα περάσει πολύ άσχημα αφού από κάτω είναι η πτέρυγα σωφρονισμού, για πειθαρχία (mitard). Τα ξέρουμε όλα», αναφέρει αρχικά ο άνδρας που τραβά το βίντεο. Στη συνέχεια, φωνάζοντας προς το παράθυρο του Σαρκοζί, ο κρατούμενος ακούγεται να λέει: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα Σαρκό για τον Ζιάντ Τακιεντιέν. Τα ξέρουμε όλα. Επέστρεψε τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Στο δεύτερο βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί νύχτα, ακούγονται οι φωνές αρκετών κρατουμένων να λένε «Εϊ Νικολά» ενώ στη συνέχεια, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το κινητό λέει «Φώναξε τον Σαρκοζί, αδερφέ μου. Να τον ξυπνήσουμε. Να στείλουμε ένα "λιοντάρι". Πιστεύεις ότι θα το κάνει στο τσάμπα;». Στη συνέχεια ο κρατούμενος φωνάζει πάλι προς το παράθυρο του Σαρκοζί ενώ τον βρίζει. «Δείξε μας το πρόσωπό σου». Να σημειωθεί ότι το εν λόγω βίντεο μεταδόθηκε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

SARKOZY INCARCÉRÉ : La première nuit de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé à Paris n’a pas été de tout repos.

Des détenus ont insulté et menacé l'ex-Président, notamment en live sur TikTok. Une enquête a été ouverte et une visite de la cellule a été réalisée au cours de… pic.twitter.com/eShSVgUPQR — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 22, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής. Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί την Τρίτη αφού καταδικάστηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.