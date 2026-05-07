Νέα Υόρκη: Ακτιβιστές κόλλησαν τα πόδια τους σε τσιμέντο έξω από τα γραφεία της PepsiCo

Μέλη της PETA πραγματοποίησαν θεαματική διαμαρτυρία έξω από τα κεντρικά της PepsiCo στη Νέα Υόρκη, καταγγέλλοντας κακοποίηση ταύρων που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού ζάχαρης της εταιρείας στην Ινδία.

Οι ακτιβιστές, φορώντας κέρατα ταύρων, απέκλεισαν την είσοδο των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικτυακής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τους διαδηλωτές να έχουν εγκλωβίσει τα πόδια τους μέσα σε τσιμεντένια μπλοκ, ενώ έχυναν ψεύτικο αίμα στον δρόμο και φώναζαν συνθήματα όπως:

«Η Pepsi κερδίζει, οι ταύροι πληρώνουν το τίμημα».

Αστυνομικοί επενέβησαν για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και πυροσβέστες προκειμένου να σπάσουν τα τσιμεντένια μπλοκ και να απεγκλωβίσουν τους ακτιβιστές.

Σύμφωνα με τις αρχές, έξι άτομα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρεμπόδιση, μεταδίδει η New York Post.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές μεταφέρθηκαν με φορεία σε ασθενοφόρα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσής τους.

BREAKING: PETA animal activists who CEMENTED themselves outside Pepsi Co HQ have been removed. Protest demands Pepsi stops using Bull labor. pic.twitter.com/aHnxnb85Zm — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) May 6, 2026

Οι καταγγελίες της PETA

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι προμηθευτές ζάχαρης της PepsiCo στην Ινδία χρησιμοποιούν ταύρους που κακοποιούνται, μαστιγώνονται και εξαναγκάζονται να μεταφέρουν υπερφορτωμένα κάρα κάτω από ακραίες θερμοκρασίες.

Η ιδρύτρια της PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ, κάλεσε την εταιρεία να προχωρήσει σε μηχανοποίηση της παραγωγής ζάχαρης, ώστε – όπως ανέφερε – να σταματήσει η εκμετάλλευση των ζώων.

Η απάντηση της PepsiCo

Η PepsiCo ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι πιστεύει στην «ηθική και ανθρώπινη μεταχείριση των ζώων» και ότι επιδιώκει να τηρεί υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Παράλληλα, μέτοχοι της εταιρείας απέρριψαν σχετικό ψήφισμα της PETA, το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 8,8% των ψήφων.