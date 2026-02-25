Νέα Υόρκη: Από τις χειρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων 150 ετών- Νέα επιδείνωση παραλύει τα πάντα

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή του Tri-State (Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Κονέκτικατ), μόλις λίγα 24ωρα μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα που έθαψε συνοικίες κάτω από έως και ένα μέτρο χιονιού.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για «μαύρο πάγο», τοπικές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα ολισθηρούς δρόμους, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η νέα διαταραχή δεν αναμένεται να έχει την ένταση της προηγούμενης, ωστόσο εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ένα δύσκολο ξεκίνημα της ημέρας, κυρίως για οδηγούς και επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Στα παράκτια τμήματα υπάρχει πιθανότητα μικρής ανάμειξης με βροχή τις πρώτες πρωινές ώρες, αναφέρει το CBS.

Χιονοθύελλα-ρεκόρ

Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις σφοδρότερες των τελευταίων 150 ετών για τη Νέα Υόρκη. Η κυβερνήτης της πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, προειδοποίησε ότι η χιονοθύελλα ενδέχεται να καταταχθεί στις δέκα χειρότερες που έχουν καταγραφεί στην πόλη.

Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια πολίτες βρέθηκαν υπό προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ σε Νιου Τζέρσεϊ, Ρόουντ Άιλαντ, Πενσιλβάνια και Κονέκτικατ κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με περιορισμούς στις μετακινήσεις. Στη Νέα Υόρκη, 20 κομητείες τέθηκαν επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Πάνω από 500.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Η σφοδρή χιονόπτωση και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν μαζικά κλεισίματα σχολείων, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, με πάνω από 500.000 πολίτες να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν επισήμως τη λήξη της κατάστασης κακοκαιρίας το απόγευμα της Δευτέρας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι επικίνδυνες συνθήκες δεν έχουν εξαλειφθεί. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κλήθηκαν να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μπροστά από τα σπίτια τους, διασφαλίζοντας προσβάσιμη δίοδο για πεζούς, άτομα με αναπηρία και καρότσια.

You can imagine how much snow there is in New York City.



pic.twitter.com/84tChuDSXB — Sunny Elem (@ElemSunny) February 24, 2026

Παρά την προσωρινή βελτίωση, η νέα χιονόπτωση υπενθυμίζει ότι ο χειμώνας παραμένει «παρών» στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.