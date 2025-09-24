Νέα Υόρκη: Εκνευρισμός (ή ανακούφιση;) στην ελληνική αποστολή

Δεν χρειάζεται να μάθετε από εμένα ποιο ακριβώς ήταν το κλίμα στην ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη αλλά και στην Αθήνα όταν έγινε γνωστό πως ο Ερντογάν ζήτησε την αναβολή της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκνευρισμός (ή μήπως ανακούφιση;) για μια συνάντηση που αναβλήθηκε επειδή ο Ερντογάν ήθελε να τρέξει να καθίσει ακριβώς δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών όπως μπορείτε να δείτε και στη σχετική φωτογραφία του Reuters.

Ας γυρίσουμε ελάχιστα το χρόνο πίσω. Ο Γεραπετρίτης βγαίνει πριν από τρεις εβδομάδες στο Action24 και λέει πως η συνάντηση θα γίνει. Και βέβαια η συνάντηση ανακοινώνεται και από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σας είχα γράψει εδώ πως στην Άγκυρα υπήρχε απόλυτη σιωπή για αυτό το ραντεβού και πως καμία αγωνία δεν είχε η τουρκική πλευρά. Άλλωστε η συνάντηση δεν υπήρχε στο επίσημο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου.

Δεν μπορεί βέβαια η Αθήνα να «τρελάθηκε» και να βγήκε με τόση βεβαιότητα να μιλήσει για μια συνάντηση που δεν είχε κλείσει. Ποιος χειρίστηκε το θέμα; ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης που όσο να' ναι γνωρίζει την τουρκική γλώσσα άριστα και φυσικά έχει και την εμπειρία και την οξυδέρκεια να αντιλαμβάνεται το πνεύμα μιας συζήτησης - συνεννόησης.

Οι Τούρκοι διατείνονται τώρα ότι η συμφωνία ανάμεσα στον Νικολαϊδη και τον Κιλίτς (τον διπλωματικό σύμβουλο του Ερντογάν) ήταν η συνάντηση να ανακοινωθεί αφού πρώτα γίνει λόγω του φορτωμένου προγράμματος και των δυο ηγετών.

Επτά φορές έχουν συναντηθεί Μητσοτάκης και Ερντογάν. Το διπλωματικό «φάουλ» των Τούρκων είναι δεδομένο. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι εάν θα έχει συνέχεια αφού οι δυο ηγέτες θα ξαναβρεθούν σε λίγες ημέρες - στις 2 Οκτωβρίου - στον ίδιο χώρο για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.