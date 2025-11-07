Νέα Υόρκη: Κόπηκε το έλατο 100 ετών που θα στολίσει το Rockefeller τα Χριστούγεννα - Η ιστορία του

Το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα φωτίσει το Rockefeller Center αυτές τις γιορτές βρίσκεται ήδη στο δρόμο για τη Νέα Υόρκη.

Το νορβηγικό έλατο, ύψους 23 μέτρων και βάρους 11 τόνων, κόπηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στο East Greenbush, ένα προάστιο του Όλμπανι, περίπου 240 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.

Στη συνέχεια, το δέντρο φορτώθηκε σε ένα τρέιλερ μήκους 31 μέτρων, ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο.

Αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Rockefeller το Σάββατο, όπου θα πάρει τη θέση του μπροστά από τον ουρανοξύστη Art Deco στο κέντρο της πόλης, με θέα το διάσημο παγοδρόμιο της πλατείας. Το δέντρο θα στολιστεί με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα, ενεργειακά αποδοτικά λαμπιόνια LED, ενώ στην κορυφή θα τοποθετηθεί ένα αστέρι Swarovski βάρους 900 κιλών.

Σύμφωνα με το ABC News, το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα ανάψει στις 3 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης που θα παρουσιάσει η σταρ της κάντρι μουσικής Reba McEntire. Θα παραμείνει στο σημείο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ μετά θα μετατραπεί σε ξυλεία για χρήση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό προσιτής στέγασης «Habitat for Humanity».

Η 100χρονη ιστορία του

Το δέντρο δωρήθηκε από την ιδιοκτήτρια του παρακείμενου σπιτιού, Judy Russ και την οικογένειά της. Όπως είπε η Russ, το δέντρο φυτεύτηκε από τους προπαππούδες του συζύγου της τη δεκαετία του 1920.

«Είναι απίστευτο που αυτό γίνεται τώρα το κέντρο των Χριστουγέννων της Νέας Υόρκης», δήλωσε η Russ σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center στήθηκε από εργάτες το 1931 για να ανεβάσουν το ηθικό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Τότε το -συγκριτικά με τα επόμενα- χαμηλό έλατο, 6 μέτρων, ήταν διακοσμημένο με χειροποίητες γιρλάντες που έφτιαξαν οι οικογένειες των εργατών.

Η παράδοση παρέμεινε και η πρώτη ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου πραγματοποιήθηκε το 1933.