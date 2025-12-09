Νέα Υόρκη: Φωτιά σε εξαώροφο κτήριο στο Μανχάταν - Στο σημείο πάνω από 150 πυροσβέστες

Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ την Τρίτη (9/12), όταν φωτιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο εξαώροφου κτιρίου, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού που σκέπασε την περιοχή Άπερ Γουέστ Σάιντ.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Υόρκης ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης, κινητοποιώντας λεωφορεία για τη μεταφορά των κατοίκων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο. Σημειώνεται, μάλιστα, πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Βίντεο που μετέδωσε το CBS καταγράφουν τις φλόγες να ξεπηδούν από τον τελευταίο όροφο, ενώ περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Για λόγους ασφαλείας, οι δρόμοι γύρω από το κτίριο έχουν αποκλειστεί.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της φωτιάς.