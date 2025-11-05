Ράμα Ντουάτζι: Ποια είναι η Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης που βοήθησε τον Μαμντάνι να γράψει ιστορία

Μετά τη θριαμβευτική εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι, ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως στη σύζυγό του– την 28χρονη animatοr που έγινε η πρώτη Gen Z Πρώτη Κυρία στην ιστορία της πόλης.

Η Ράμα Ντουάτζι είναι μια 28χρονη Συροαμερικανίδα καλλιτέχνις, που συνδυάζει την ευαισθησία του δημιουργού με το πάθος μιας γυναίκας που πιστεύει στη δύναμη της κοινότητας και της φωνής της τέχνης.

Μέχρι πρόσφατα, η Ράμα κρατούσε χαμηλό προφίλ, ακόμα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της, κάτι που είχε προκαλέσει σχόλια για το αν ο Ζοχράν «κρύβει» τη σύζυγό του. Όμως η απάντησή της ήρθε έμμεσα, μέσα από την τέχνη και το στιλ της.

Προτίμησε να δουλεύει πίσω από τις κάμερες. Ήταν εκείνη που σχεδίασε τα λογότυπα και το οπτικό υλικό της καμπάνιας του συζύγου της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη viral εικόνα του νέου δημάρχου στα social media. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Μαμντάνι «η Ράμα δεν είναι απλώς η γυναίκα μου, είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα που αξίζει να την γνωρίσουν για αυτό που είναι».

Ποια είναι η Ράμα Ντουάτζι - Εικαστικός με ρίζες από τη Συρία

Η Ράμα Ντουάτζι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας από Σύρους γονείς· ο πατέρας της είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός. Πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας στη Δαμασκό, όπου η οικογένεια περνούσε τα καλοκαίρια, πριν μετακομίσουν στο Ντουμπάι όταν εκείνη ήταν εννέα ετών.

Όπως έχει πει η ίδια, για μεγάλο διάστημα ένιωθε «πιο Αμερικανίδα παρά Σύρια». «Όταν ήμουν παιδί, έλεγα σε όλους ότι είμαι Αμερικανίδα γιατί μου φαινόταν πιο “κουλ”», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της. Αυτή η στάση άλλαξε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία και άρχισε να επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά της μέσα από την τέχνη.

Η Ράμα φοίτησε για ένα έτος στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth στη Ντόχα ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στο πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ στη Βιρτζίνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Μετά από μια σύντομη επιστροφή στο Ντουμπάι, επέστρεψε το 2021 στη Νέα Υόρκη και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην εικονογράφηση στη Σχολή Οπτικών Τεχνών (School of Visual Arts New York City) το 2024.

Σήμερα ζει και εργάζεται στο Μπρούκλιν, όπου δημιουργεί ως εικονογράφος και animator. Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο BBC, στο The New Yorker και στη Vogue, ενώ ξεχωρίζει για τη βαθιά πολιτική του διάσταση, από τα σχόλια για τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή έως τις προσωπικές της αφηγήσεις για τη μετανάστευση, την ταυτότητα και την ανθεκτικότητα.

Όπως λέει και η ίδια: η τέχνη είναι τρόπος να μιλήσεις για τον κόσμο γύρω σου και να αντιμετωπίσεις όσα σε απασχολούν – ακόμα και αν ο κόσμος γύρω σου μοιάζει εκτός ελέγχου. Από το 2023 η εικαστικός έχει δημιουργήσει έργα για τη γενοκτονία στη Γάζα και για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Η γνωριμία μέσω «Hinge» και ο γάμος

Ο «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι και η μελαχρινή καλλιτέχνις γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών «Hinge» το 2021. Τον περασμένο Οκτώβριο ο Μαμντάνι και η Ντουάτζι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στο Instagram με μια ανάρτηση στην οποία ο πολιτικός αποκαλεί την σύντροφό του «Light of my life» (Φως της Ζωής μου).



Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Φεβρουάριο στο δημαρχείο του Μανχάταν και τον Ιούλιο μετέβη στην Ουγκάντα, γενέτειρα του Ζοχράν Μαμντάνι, όπου πραγματοποιήθηκε μια ακόμα γαμήλια τελετή.